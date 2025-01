Tabela de pontos atualizada após 5º teste, AUS vs IND 2024

A Austrália selou sua vaga na final do ICC WTC 2023-25 ​​com uma vitória no quinto teste AUS vs IND em Sydney.

Depois de uma década, a Austrália conseguiu derrotar a Índia em uma série de testes e recuperou o Troféu Border-Gavaskar (BGT) com uma vitória por 3-1 na série 2024-25 BGT.

A Austrália venceu o quinto teste da série em Sydney por seis postigos na segunda sessão do Dia 3. Os anfitriões aproveitaram o excelente desempenho de Scott Boland com a bola em ambas as entradas (31/04 e 45/06) para derrotar a Índia no SCG. .

O capitão substituto da Índia, Jasprit Bumrah, venceu o sorteio e decidiu rebater primeiro em campo verde. A Índia foi eliminada por 185 corridas em suas primeiras entradas, mas os arremessadores mantiveram o time vivo no jogo eliminando os anfitriões por 181. Isso ocorreu apesar de Bumrah estar indisponível para a segunda metade das entradas da Austrália devido a espasmos nas costas.

Os batedores indianos não conseguiram dar um passo à frente mais uma vez, já que os visitantes conseguiram apenas 157 corridas no segundo turno. A carga de Rishabh Pant de 61 (33) permitiu-lhes estabelecer uma meta competitiva de 162 corridas.

É improvável que o ataque de boliche sem Bumrah desafie a Austrália. Konstas marcou 22, Usman Khawaja marcou 44 antes da parceria de Travis Head e Beau Webster os levar para casa.

Tabela de pontos ICC WTC 2023-25:

Tabela de pontos ICC WTC 2023-25 ​​​​em 5 de janeiro de 2025

Com a vitória em Sydney, a Austrália garantiu sua vaga na final do ICC WTC 2023-25, onde enfrentará a África do Sul no Lord’s, em junho.

A Austrália permanece na segunda posição e a Índia na terceira, mas a sua diferença no PCT aumentou. O PCT da Austrália é 63,73, enquanto o da Índia é 50,00.

A equipe de Pat Cummins voará em seguida para o Sri Lanka para uma série de dois testes. O Sri Lanka está em quinto lugar na tabela com 45,45 PCT. A Nova Zelândia está em quarto lugar com 48,21%. A Inglaterra tem PCT 43,18 e está em 6º lugar na tabela de pontos.

Bangladesh, Paquistão e Índias Ocidentais ocupam os três últimos lugares na classificação ICC WTC 2023-25.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.