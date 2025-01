Tabela de pontos atualizada, maior número de gols e maior número de assistências após a partida 85, NorthEast United FC vs Mohammedan SC

Ambas as equipes lutaram até o final do jogo.

O NorthEast United dividiu os despojos com o Mohammedan SC quando a Indian Super League (ISL) retornou a Guwahati depois de quase um mês. Os Highlanders fizeram uma exibição frustrante diante dos torcedores da casa e lutaram para chegar ao fundo da rede, apesar de terem muitas chances.

O Mohammedan SC, por outro lado, apresentou uma exibição inspiradora, apesar de todas as suas lutas. Os homens de Juan Pedro Benali criaram oportunidades precoces, mas não conseguiram convertê-las e venceram o guarda-redes. Foi uma partida frustrante de assistir como neutro porque ambas as equipes simplesmente não conseguiram aproveitar nenhuma das oportunidades.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan segue na liderança da tabela com 32 pontos em 14 partidas. O Bengaluru FC está em segundo lugar com 27 pontos. NorthEast United FC saltou para o terceiro lugar com 21 pontos. O FC Goa caiu para a quarta posição com 22 pontos. O Jamshedpur FC permanece na quinta posição com 21 pontos em 12 partidas. O Odisha FC completou os seis primeiros com 20 pontos.

O Mumbai City FC manteve a sétima colocação com 20 pontos. O Punjab FC permanece intacto na oitava posição com 18 pontos em 12 partidas. O Chennaiyin FC está na nona colocação com 15 pontos. Kerala Blasters permanece na décima colocação com 14 pontos somados. Bengala Oriental está na 11ª colocação com 13 pontos. As décima segunda e décima terceira posições são partilhadas por Hyderabad FC e Mohammedan SC respectivamente.

Jogadores com mais gols após a octogésima quinta partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 14 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 9 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 8 gols Diego Maurício (Odisha FC) – 7 gols

Jogadores com mais assistências após a octogésima quinta partida do ISL 2024-25

Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 4 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 4 assistências Hugo Boumous (Odisha FC) – 4 assistências

