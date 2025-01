Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a 100ª partida, Jamshedpur FC x Mohun Bagan Super Giant

Mohun Bagan Super Giant está no topo da tabela do ISL.

Faltam 100 jogos para a Indian Super League (ISL) 2024-25 e a série de empates continua na semana 17. Mohun Bagan Super Giant empatou em 1 a 1 com o Jamshedpur FC no forno. Depois do resultado desta noite, o Jamshedpur FC manteve a boa forma em casa e subiu para a segunda posição na classificação. Ambas as equipes tiveram chances antes do primeiro gol, aos 25 minutos.

Subhasish Bose marcou seu quarto gol na temporada para colocar os Mariners à frente na eliminatória. Jamie Maclaren quase aumentou a vantagem dos visitantes, mas Albino Gomes conseguiu defender. Stephen Eze marcou um gol maravilhoso ao contornar todos os defensores como se eles não existissem e trouxe o jogo de volta a um campo de jogo nivelado. Mohun Bagan continuou em busca do vencedor, mas teve que se contentar com um ponto.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan lidera a classificação com 36 pontos em 16 partidas. O Jamshedpur FC subiu para a segunda posição com 28 pontos. O FC Goa caiu para a terceira posição com 27 pontos, enquanto o Bengaluru FC caiu para a quarta posição com 27 pontos. O NorthEast United FC permanece intacto na quinta posição com 24 pontos em 16 partidas. O Mumbai City FC completa os seis primeiros com 24 pontos em 16 partidas.

O Odisha FC não saiu da sétima posição e soma 22 pontos. O Kerala Blasters segue intacto na oitava posição com 20 pontos. O Punjab FC permanece na nona colocação com 19 pontos. Chennaiyin FC e East Bengal continuam ocupando a décima e décima primeira posições com 17 e 13 pontos, respectivamente. O Mohammedan SC está na décima segunda colocação com onze pontos. O Hyderabad FCh mantém a décima terceira posição com apenas nove pontos no placar.

Jogadores com mais gols após a 100ª partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 15 gols Jesus Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com mais assistências após o 100º jogo do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 7 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Nordeste United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

