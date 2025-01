Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a 108ª partida, FC Goa x Chennaiyin FC

Os Gaurs acabaram vencendo sem sofrer golos.

O FC Goa prolongou a sua invencibilidade e reforçou as suas credenciais na ISL League com uma importante vitória sobre o Chennaiyin FC, em casa. Os Gaurs começaram com o pé direito e colocaram Mohammad Nawaz em ação duas vezes nos primeiros minutos, antes de Iker Guarrotxena abrir o placar aos 11 minutos. O espanhol reagiu primeiro e colocou a bola atrás da rede para colocar o time local em vantagem por 1 a 0.

Aakash Sangwan testou Nawaz mais uma vez alguns minutos depois, mas o goleiro estava de pé antes de Sangwan finalmente marcar. Os anfitriões pareciam dominantes e conseguiram uma vantagem de 2 a 0 no intervalo. O Chennaiyin FC saiu com tudo em punho no segundo tempo e criou algumas ótimas oportunidades de gol, mas simplesmente não conseguiu chegar ao fundo da rede.

Uma breve olhada na tabela de pontos

Mohun Bagan mantém a liderança na classificação da Super League Indiana (ISL) com 37 pontos em 17 jogos. O FC Goa reforçou a sua posição na segunda posição com 33 pontos, enquanto o Bengaluru FC continua na terceira posição com 28 pontos. O Jamshedpur FC manteve a quarta posição com 28 pontos. O Northeast United FC permaneceu inalterado em quinto lugar, com 25 pontos em 16 jogos. O Odisha FC completa os seis primeiros com 24 pontos.

O Mumbai City FC não saiu da sétima posição com 24 pontos em 16 jogos. Kerala Blasters e Punjab FC não saíram da oitava e nona posições com 21 e 20 pontos respectivamente. O Chennaiyin FC está na décima posição com 18 pontos. East Bengal permaneceu intacto em 11º com 17 pontos. O Hyderabad FC continua na décima segunda posição com 13 pontos. O Mohammedan SC continua na décima terceira posição com onze pontos.

Jogadores com mais gols após a partida, cento e oito do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (Nordeste United FC) – 15 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com mais assistências após a partida Cento e Oito do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências Alaeddine Ajaraie (Nordeste United FC) – 5 assistências Jithin MS (Nordeste United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; Baixe o khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp E Telegrama.