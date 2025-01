Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 102, Kerala Blasters FC vs NorthEast United FC

Kerala Blasters FC está classificado em 8º lugar na tabela ISL.

Que semana de jogo tem sido até agora. Tivemos seis empates consecutivos esta semana e nenhuma das equipes está disposta a desistir. Na primeira partida, o Hyderabad FC dividiu os despojos com o Bengaluru FC. O Nizam começou forte e marcou, desfazendo o empate aos 21 minutos, graças a gol de Devendra Murgaokar. Parecia que estávamos nos aproximando de outra surpresa antes de Sunil Chhetri empatar o jogo com seu décimo gol na temporada.

Na segunda partida, o Kerala Blasters FC teve um desempenho fantástico diante dos torcedores da casa e arriscou tudo contra o NorthEast United, apesar de estar com um jogador a menos há mais de 60 minutos. Os Blasters mereceram um ponto pelo tipo de desempenho que tiveram, enquanto os Highlanders precisam voltar à prancheta. No entanto, este resultado complicou as coisas para a equipe de Juan Pedro Benali em termos de credenciais nos playoffs.

Uma breve olhada na tabela de pontos ISL

Mohun Bagan mantém o domínio na liderança com 36 pontos em 16 partidas. O Bengaluru FC recuperou a segunda posição com 28 pontos, enquanto o Jamshedpur FC caiu para a terceira posição com 28 pontos. O FC Goa caiu para a quarta posição com 28 pontos. O NorthEast United FC continua na quinta posição com 24 pontos em 16 partidas. O Mumbai City FC completa os seis primeiros com 24 pontos em 16 partidas.

O Odisha FC segue intacto na sétima posição e soma 22 pontos. O Kerala Blasters não saiu da oitava posição com 21 pontos. O Punjab FC permanece na nona colocação com 19 pontos. Chennaiyin FC e East Bengal continuam ocupando a décima e décima primeira posições com 17 e 13 pontos, respectivamente. O Mohammedan SC está na décima segunda colocação com onze pontos. O Hyderabad FC mantém a décima terceira posição com apenas dez pontos no placar.

Jogadores com mais gols após a partida 102 do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 15 gols SimUnil Chhetri (Bengaluru FC) – 10 gols Jesus Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com mais assistências após a partida 102 do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Nordeste United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

