Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 103, FC Goa x East Bengal

O FC Goa passou para o segundo lugar na tabela do ISL.

Depois de seis empates consecutivos, finalmente conseguimos o resultado no último jogo da semana. O FC Goa continuou a sua brilhante campanha e derrotou o East Bengal na última partida. Os anfitriões começaram bem, com Mohammad Yasir a criar uma oportunidade logo no início, mas o seu remate saiu ao lado, antes de Brison Fernandes abrir o marcador aos 13 minutos. Fernandes continuou a sua excelente forma e marcou o seu sexto golo na temporada.

Dimitrios Diamantakos se viu em posição de gol, mas não conseguiu passar a bola para o goleiro. Iker Guarrotxena esteve muito perto de marcar o segundo gol dos Gaurs, mas acabou acertando a trave. East Bengal saiu com tudo no segundo tempo e quase empatou, mas Boris Singh negou a Richard Celis o gol de estreia com um alívio na linha. Celis fez mais uma tentativa de gol, mas desta vez Hritik Tiwari teve seus cantos cobertos.

Uma breve olhada na tabela de pontos ISL

A primeira posição é ocupada por Mohun Bagan, que soma 36 pontos em 16 partidas. O FC Goa voltou à segunda posição com 30 pontos. O Bengaluru FC caiu para a terceira posição com 28 pontos, enquanto o Jamshedpur FC caiu para a quarta posição com 28 pontos. O NorthEast United FC não saiu da quinta posição com 25 pontos em 16 partidas. O Mumbai City FC permanece na sexta colocação com 24 pontos em 16 jogos.

O Odisha FC segue intacto na sétima posição e soma 21 pontos. O Kerala Blasters segue intacto na oitava posição com 21 pontos. O Punjab FC permanece na nona colocação com 20 pontos. Chennaiyin FC e East Bengal continuam ocupando a décima e décima primeira posições com 17 e 14 pontos respectivamente. O Mohammedan SC está na décima segunda colocação com onze pontos. O Hyderabad FC mantém a décima terceira posição com apenas nove pontos no placar.

ISL 2024-25: Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a 103ª partida, FC Goa x East Bengal

Jogadores com mais gols após a partida 103 do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 15 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 10 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com mais assistências após a partida 103 do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 5 assistências Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

