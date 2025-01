Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 104, Chennaiyin FC x Mohun Bagan SG

Chennaiyin FC está classificado em 10º na tabela ISL.

O Chennaiyin FC empatou sem gols com o Mohun Bagan Super Giant na Marina Arena na primeira partida da semana 18. O time da casa começou forte, com Wilmar Jordan marcando o primeiro chute do jogo, antes de Deepal Tnagri forçar uma defesa de Mohammad Nawaz. Abhishek Suryavanshi chutou de longe, mas o goleiro teve seus cantos cobertos e Suhail Bhatt errou por pouco.

O segundo tempo foi disputado e os dois times não criaram muitas chances. Dimitri Petratos criou a primeira chance do segundo tempo, mas a cobrança de falta saiu ao lado. Ryan Edwards provavelmente teve a melhor chance do jogo, mas não conseguiu acertar o gol e o árbitro apitou em tempo integral.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan continuou seu domínio no topo da tabela da Super League Indiana (ISL) com 37 pontos em 17 partidas. O FC Goa está na segunda posição com 30 pontos, seguido pelo Bengaluru FC na terceira posição com 28 pontos. O Jamshedpur FC continua na quarta posição com 28 pontos. O NorthEast United FC não saiu da quinta posição com 25 pontos em 16 partidas. O Mumbai City FC permanece na sexta colocação com 24 pontos em 16 jogos.

O Odisha FC segue intacto na sétima posição e soma 21 pontos. O Kerala Blasters segue intacto na oitava posição com 21 pontos. O Punjab FC permanece na nona colocação com 20 pontos. Chennaiyin FC e East Bengal continuam ocupando a décima e décima primeira posições com 18 e 14 pontos respectivamente. O Mohammedan SC está na décima segunda colocação com onze pontos. O Hyderabad FC mantém a décima terceira posição com apenas nove pontos no placar.

Jogadores com mais gols após a partida 104 do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 15 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 10 gols Jesus Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com mais assistências após a partida 104 do ISL 2024-25

fazerEscudos de honra (Chennaiyin FC) – 8 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Nordeste United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

