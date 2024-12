Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 83, Mumbai City FC x NorthEast United FC

Os locais sofreram um duro golpe no início do jogo.

NorthEast United FC escreveu história depois de garantir sua primeira vitória fora de casa contra o Mumbai City FC desde 2019, com uma vitória por 3 a 0 na partida final da Indian Super League (ISL) 2024. Os Highlanders saíram com todas as armas em punho e se tornaram apenas o segundo equipe conquistará os três pontos da Mumbai Football Arena nesta temporada. Os homens de Juan Pedro Benali dominaram os insulares e não lhes deram qualquer oportunidade de respirar.

A estrela dos Highlanders, Alaeddine Ajaraie, abriu o placar faltando apenas 45 segundos para o fim, colocando seu time em 0-1. Ele teve a chance de fazer 0 a 2 para seu time, mas Rehenesh TP se adiantou e defendeu o pênalti. No entanto, ele finalmente fez o 0-2 no segundo tempo e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos dos Highlanders. Macarton Louis Nickson marcou o terceiro gol e garantiu uma bela vitória para seu time.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan fechará 2024 na liderança da tabela com 29 pontos em 13 jogos. O Bengaluru FC está em segundo lugar com 27 pontos, enquanto o FC Goa está em terceiro com 22 pontos. NorthEast United FC subiu para o quarto lugar depois de uma vitória esta noite. O Jamshedpur FC caiu para a quinta posição com 21 pontos em 12 partidas. Odisha FC completa os seis primeiros com 20 pontos.

O Mumbai City FC caiu para o sétimo lugar com 20 pontos. O Punjab FC está na oitava colocação com 18 pontos em 12 partidas. O Chennaiyin FC mantém a nona colocação com 15 pontos. Kerala Blasters permanece na 10ª colocação com 14 pontos somados. East Bengal está garantido na 11ª colocação com 14 pontos. Hyderabad FC e Mohammedan SC não passaram da décima segunda e décima terceira posições, respectivamente.

Jogadores com mais gols após a octogésima terceira partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 14 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 9 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 8 gols Diego Maurício (Odisha FC) – 7 gols

Jogadores com mais assistências após a octogésima terceira partida do ISL 2024-25

Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 4 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 4 assistências Hugo Boumous (Odisha FC) – 4 assistências

