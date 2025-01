Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 87, Jamshedpur FC x Bengaluru FC

A tabela do ISL mudou um pouco depois dos jogos de hoje.

Na primeira partida da semana 15, o FC Goa derrotou o Odisha FC por 4 a 2 em Bhubaneswar, somando mais três pontos à sua contagem. Foi uma partida repleta de gols em que os Gaurs conseguiram uma vitória perfeitamente trabalhada. Brison Fernades abriu o marcador com um golo madrugador, antes de Ahmed Jahouh fazer o 1-1.

Udanta Singh marcou o segundo gol antes de Brison marcar mais um. Amey Ranawade marcou um gol contra antes de Jerry Mawihmingthanga marcar um gol para os Juggernauts.

Na segunda partida, o Jamshedpur FC planejou uma reviravolta inesquecível contra o Bengaluru FC. Alberto Noguera abriu o marcador e colocou os azuis em vantagem aos 19 minutos. Os visitantes pareciam confortáveis ​​e pareciam caminhar para a vitória.

Os Red Miners viraram o jogo. Jordan Murray marcou um gol antes de Gurpreet Singh Sandhu cometer um grande erro, permitindo que Muhammed Uvais marcasse um gol e vencesse o jogo para o time da casa.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan liderou o grupo com 32 pontos em 14 partidas. O Bengaluru FC ocupa a segunda posição com 27 pontos, enquanto o FC Goa voltou à terceira posição com 25 pontos. O Jamshedpur FC subiu para a quarta posição depois de uma vitória retumbante esta noite, enquanto o NorthEast United FC caiu para o quinto lugar com 22 pontos em 14 jogos. O Odisha FC completa os seis primeiros com 20 pontos em 14 partidas.

A metade inferior da tabela permanece inalterada, com o Mumbai City FC na sétima posição com 20 pontos. O Punjab FC manteve a oitava posição com 18 pontos em 12 partidas. O Chennaiyin FC permanece intacto na nona colocação com 15 pontos.

Kerala Blasters não saiu da 10ª colocação e soma 14 pontos. East Bengal permanece na décima primeira posição com 14 pontos. Hyderabad FC e Mohammedan SC dividem a décima segunda e décima terceira posições, respectivamente.

Jogadores com mais gols após a octogésima sétima partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 14 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 9 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 8 gols Diego Maurício (Odisha FC) – 7 gols

Jogadores com mais assistências após a octogésima sétima partida do ISL 2024-25

Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 4 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 4 assistências Hugo Boumous (Odisha FC) – 4 assistências

