Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 88, Punjab FC x Kerala Blasters FC

Os Kerala Blasters foram reduzidos a nove homens.

No confronto do Super Domingo da semana 15, o Kerala Blasters garantiu uma vitória crucial fora de casa no retorno da Superliga Indiana (ISL) a Delhi. Ambas as equipes tiveram algumas oportunidades nos primeiros minutos de jogo, mas não conseguiram aproveitá-las. Nihal Sudeesh teve a melhor chance da partida ao se ver no 1×1 contra Sachin Suresh, mas o goleiro fez bem ao defender.

E quando o primeiro tempo estava prestes a terminar, o Kerala Blasters recebeu um pênalti e Noah Sadaoui não cometeu nenhum erro ao marcar seu sexto gol na temporada. O Punjab FC saiu atirando no segundo tempo e criou duas grandes chances, mas os Blastwers se mantiveram firmes e firmes. Os visitantes conseguiram uma vitória importante, mas viram dois cartões vermelhos, quando Milos Drincic e Aiban Dohling foram expulsos.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

A metade superior da tabela permanece inalterada. Mohun Bagan continua na liderança com 32 pontos em 14 partidas. O Bengaluru FC está na segunda posição com 27 pontos, enquanto o FC Goa permanece na terceira posição com 25 pontos. O Jamshedpur FC permanece na quarta posição com 24 pontos em 13 partidas. O NorthEast United FC está em quinto lugar com 22 pontos em 14 jogos e o Odisha FC completa os seis primeiros com 20 pontos.

O Mumbai City FC manteve a sétima colocação com 20 pontos. O Punjab FC permaneceu intacto na oitava posição com 18 pontos em 14 partidas. Kerala Blasters saltou para a nona colocação com 17 pontos. O Chennaiyin FC caiu para a 10ª posição com 15 pontos. Bengala Oriental está na 11ª colocação com 13 pontos. Hyderabad FC e Mohammedan SC dividem a décima segunda e décima terceira posições, respectivamente.

Jogadores com mais gols após a oitava partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 14 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 9 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 8 gols Diego Maurício (Odisha FC) – 7 gols

Jogadores com mais assistências após a oitava partida do ISL 2024-25

Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 4 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 4 assistências Hugo Boumous (Odisha FC) – 4 assistências

