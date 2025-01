Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 89, East Bengal x Mumbai City FC

O Mumbai City conquistou três pontos difíceis contra o East Bengal FC hoje no ISL.

Mumbai City FC e East Bengal deram show no estádio de Salt Lake na última partida da 15ª rodada da Indian Super League (ISL). Os Islanders saíram vitoriosos e levaram para casa os três pontos contra o Kolkata Giants e passaram para os seis primeiros no processo.

O East Bengal só pode culpar a si mesmo, já que erros individuais e falta de sinergia lhes custaram a partida. Os visitantes começaram forte e finalmente abriram o placar quando Lallianzuala Chhangte marcou.

Yoëll van Nieff preparou Nikolaos Karelis para o segundo golo e o avançado grego não se enganou ao ultrapassar Prabhsukhan Gill e os Islanders chegaram à vantagem de 0-2 ao intervalo. East Bengal saiu com tudo no segundo tempo e marcou um gol quando Sahil Panwar colocou a bola no gol.

David Lalhlansanga empatou a sua equipa aos 83 minutos e quando parecia que íamos empatar, Karelis marcou o segundo golo e venceu o jogo para os visitantes.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan lidera a tabela da Super League Indiana (ISL) com 32 pontos em 14 partidas. O Bengaluru FC permanece intacto na segunda posição com 27 pontos, enquanto o FC Goa continua na terceira posição com 25 pontos. O Jamshedpur FC permanece na quarta colocação com 24 pontos em 13 partidas. O Mumbai City FC saltou para o quinto lugar com 23 pontos em 14 partidas, o que significa que o NorthEast United FC caiu para o sexto lugar com 22 pontos em 14 partidas.

O Odisha FC está agora fora dos seis primeiros colocados e está na sétima colocação com 20 pontos. O Punjab FC permanece na oitava posição com 18 pontos em 14 partidas. Kerala Blasters manteve a nona posição com 17 pontos.

O Chennaiyin FC está na 10ª colocação com 15 pontos. East Bengal não saiu da 11ª colocação e soma 13 pontos. Hyderabad FC e Mohammedan SC dividem a décima segunda e décima terceira posições, respectivamente.

Jogadores com mais gols após a octogésima nona partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 14 gols Jesus Jiménez (Kerala Blasters FC) – 9 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 8 gols Diego Maurício (Odisha FC) – 7 gols

Jogadores com mais assistências após a octogésima nona partida do ISL 2024-25

Jithin MS (Nordeste United FC) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) -5 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 4 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 4 assistências Hugo Boumous (Odisha FC) – 4 assistências

