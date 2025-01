Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 90, FC Goa vs Hyderabad FC

O Hyderabad FC lutou até o fim e empatou.

Na primeira partida da 16ª semana do ISL, o FC Goa empatou em 1 a 1 com o Hyderabad FC no Estádio Fatorda. Armando Sadiku esteve muito perto de marcar o primeiro golo, mas acertou no ferro logo aos cinco minutos.

Brison Fernandes assistiu de forma brilhante Armando Sadiku para colocar a bola na baliza vazia, mas o avançado não conseguiu mexer os pés e a oportunidade desapareceu.

Os Gaurs saíram atirando no segundo tempo e desta vez Sadiku errou ao colocar a bola no fundo da rede e colocou seu time na frente por 1 a 0. Borja Herrera e Alex Saji receberam cartão vermelho cada um.

E justamente quando parecia que o FC Goa levaria os três pontos, Alan Paulista partiu o coração. O atacante brasileiro recebeu a bola de forma brilhante no peito e chutou de escanteio para empatar o time e resgatar um ponto crucial no processo.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan continua na liderança da classificação da Super League Indiana (ISL) com 32 pontos em 14 partidas. O Bengaluru FC permanece intacto na segunda posição com 27 pontos, enquanto o FC Goa continua na terceira posição com 25 pontos. O Jamshedpur FC permanece estável na quarta posição com 24 pontos em 13 partidas. O Mumbai City FC permanece na quinta colocação com 23 pontos em 14 jogos. NorthEast United FC completou os seis primeiros com 22 pontos em 14 partidas.

O Odisha FC permanece na sétima colocação com 20 pontos. O Punjab FC continua ocupando a oitava posição com 18 pontos em 14 partidas. Kerala Blasters não saiu da nona colocação com 17 pontos. O Chennaiyin FC manteve a 10ª colocação com 15 pontos. East Bengal permanece na décima primeira colocação e soma 13 pontos. Hyderabad FC e Mohammedan SC dividem a décima segunda e décima terceira posições, respectivamente.

Jogadores com mais gols após a nonagésima partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 14 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 9 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Diego Maurício (Odisha FC) – 7 gols

Jogadores com mais assistências após a nonagésima partida do ISL 2024-25

Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 4 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 4 assistências Hugo Boumous (Odisha FC) – 4 assistências

