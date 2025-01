Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 98, Mohammedan SC x Chennaiyin FC

O Chennaiyin FC está agora em 10º na tabela do ISL.

A espera continua para o Chennaiyin FC, que voltou a perder pontos no ISL 2024-25 após uma posição de vitória, apesar de ter uma vantagem de 2-0 até aos 90 minutos, quando o Mohammedan SC planeou uma recuperação inesquecível. Os anfitriões começaram bem e colocaram Mohammad Nawaz em acção no início do jogo, antes de o Chennaiyin FC abrir o marcador alguns minutos depois. Connor Shields preparou Laldinpuia para o primeiro gol de escanteio.

Os Panteras Negras marcaram um pênalti, mas Mohammad Nawaz aproveitou a ocasião e defendeu. Lukas Brambilla aumentou a vantagem para Marina Machans aos quatro minutos do segundo tempo. Parecia que o Chennaiyin FC caminhava para uma vitória perfeita, até que o Mohammedan SC alcançou o impensável e marcou dois gols no final para resgatar um ponto. Manvir Singh marcou aos 95 minutos, antes de Lalremsanga Fanai marcar um ponto crucial aos 102 minutos para salvar um ponto para o time da casa.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan não saiu do topo da tabela do ISL e somou 35 pontos em 15 partidas. FC Goa e Bengaluru FC permanecem na segunda e terceira posições, respectivamente, com 27 pontos cada. O Jamshedpur FC ocupa a quarta posição com 27 pontos. O NorthEast United FC continua na quinta posição com 24 pontos em 16 partidas. O Mumbai City FC completa os seis primeiros com 23 pontos em 15 partidas.

O Odisha FC permanece na sétima colocação com 22 pontos. O Kerala Blasters continua ocupando a oitava posição com 20 pontos. O Punjab FC está na nona colocação com 19 pontos. O Chennaiyin FC permanece em décimo com 17 pontos. East Bengal está na 11ª colocação com 13 pontos somados. Mohammedan SC e Hyderabad FC mantiveram a décima segunda e décima terceira posições, respectivamente, na tabela do ISL.

Jogadores com mais gols após a 98ª partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 15 gols Jesus Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols SimUnil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Jordan Wilmar Gil (Chennaiyin FC) – 8 gols

Jogadores com mais assistências após a 98ª partida do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 7 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Nordeste United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

