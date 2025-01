Tabela de pontos atualizada, mais gols e mais assistências após a partida 99, Punjab FC x Mumbai City FC

Ambas as equipes tiveram que se contentar com o empate no final da partida.

Tivemos o terceiro empate consecutivo nesta semana de jogos do ISL, com o Punjab FC empatando em 1-1 com o Mumbai City FC em casa. Ambas as equipes tiveram algumas oportunidades nos primeiros minutos de jogo, mas não conseguiram aproveitá-las. Nikolaos Karelis acertou a trave após cobrança de escanteio aos 14 minutos.

O Punjab FC finalmente abriu o placar nos últimos minutos do primeiro tempo, quando seu capitão Luka Majcen executou uma jogada bem trabalhada e com perfeição com um gol de classe mundial. Os Shers entraram no intervalo com uma vantagem de 1-0. O Mumbai City FC foi rápido o suficiente para responder e empatar a partida poucos minutos do segundo tempo.

Karelis marcou seu nono gol da temporada nas pernas de Muheet Shabbir para fazer o 1-1. Ayush Chhikara quase marcou o gol da vitória dos visitantes, mas Nongmeikapam Meitei fez uma excelente cabeçada para defender o gol.

Uma breve olhada na tabela de pontos.

Mohun Bagan continua liderando a classificação do ISL com 35 pontos em 15 partidas. O FC Goa está em segundo lugar e o Bengaluru FC em terceiro, com as duas equipes empatadas com 27 pontos cada. O Jamshedpur FC continua ocupando a quarta posição com 27 pontos. O NorthEast United FC está na quinta colocação com 24 pontos em 16 partidas. O Mumbai City FC não saiu da sexta posição e agora soma 24 pontos em 16 jogos.

O Odisha FC permanece intacto na sétima posição com 22 pontos. O Kerala Blasters segue classificado na oitava posição com 20 pontos. O Punjab FC permanece na nona colocação com 19 pontos. Chennaiyin FC e East Bengal dividem a décima e a décima primeira posições com 17 e 13 pontos respectivamente. O Mohammedan SC mantém a décima segunda posição com onze pontos. O Hyderabad FC permanece na décima terceira posição com apenas nove pontos no placar.

Jogadores com mais gols após a nonagésima nona partida do ISL 2024-25

Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 15 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 10 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 9 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com mais assistências após a nonagésima nona partida do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 7 assistências Alaeddine Ajaraie (NorthEast United FC) – 5 assistências Jithin MS (NorthEast United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências Greg Stewart (Mohun Bagan SG) – 5 assistências

