Tabela de pontos atualizados, a maioria dos gols e a maioria das assistências após o jogo 130, Kerala Blasters FC vs Mohun Bagan SG

Mohun Bagan é apenas centímetros para reivindicar o escudo ISL.

O primeiro jogo de cabeçalho desta semana testemunhou Chennaiyin FC com sua segunda vitória consecutiva e acrescentou mais três pontos à sua conta. Os Marins Machans alcançaram uma vitória por 2-1 na Marina Arena contra o Punjab FC. Jordan Wilmar Gil colocou os anfitriões à frente no empate com seu décimo gol da temporada antes de Luka Majcen levar o jogo aos termos nivelados. Daniel Chima Chukwu o deixou tarde e marcou o gol da vitória aos 84 minutos.

No segundo jogo, Mohun Bagan continuou seu domínio no ISL com uma vitória convincente de 0 a 3 contra o Kerala Blasters contra um estádio completo. Os marinheiros correram para Riot dominaram todas as áreas e obtiveram sua 15ª vitória da temporada. O dispositivo ortopédico de Jamie MacLaren, combinado com um gol de Alberto Rodríguez, guiou os visitantes a uma vitória. Com essa vitória, Bagan estabeleceu um novo recorde para o maior número de pontos em uma única temporada de ISL em qualquer lugar (49).

Uma breve olhada na tabela de pontos

Mohun Bagan acrescentou mais três pontos à sua conta e agora liderou a classificação com 49 pontos em 21 jogos. O FC Goa permaneceu na segunda posição, com 39 pontos de 20 jogos, enquanto a terceira posição é ocupada pelo Jamshedpur FC, com 34 pontos de 20 jogos. O Northeast United FC ligou à quarta posição com 32 pontos em 21 jogos e o Bengaluru FC e o Mumbai City FC compartilham o quinto e o sexto lugar, respectivamente, com 31 pontos em 20 jogos cada.

O Odisha FC permaneceu na sétima posição, com 29 pontos em 21 jogos. Kerala Blasters continuou sentado no oitavo lugar, com 24 pontos em 20 saídas. O Punjab FC ainda é o nono com 24 pontos em 20 jogos. O Chennaiyin FC ocupou a décima posição com 24 pontos em 21 jogos. Bengala Oriental fica no décimo primeiro lugar, com 18 pontos de 19 jogos. O Hyderabad FC não se mudou do décimo segundo lugar com 16 pontos de 20 jogos. O Mohammedan SC permaneceu intacto no fundo da tabela com onze pontos em 19 jogos.

ISL 2024-25: Tabela de pontos atualizados, a maioria dos gols e a maioria das assistências após o jogo 130, Kerala Blasters FC vs Mohun Bagan SG

Jogadores com a maioria dos gols após o jogo 130 do ISL 2024-25

ALAEDDINE AJARAIE (Northeast United FC) – 20 gols

Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols

Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 11 gols

Wilmar Jordan (Chennaiyin FC) – 10 gols

Jamie MacLaren (Mohun Bagan SG) – 10 gols

Jogadores com a maior quantidade de assistências após o 130 Game of ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências

Hugo Boumous (Odisha FC) – 6 assistências

Adrian Luna (Kerala Blasters) – 6 assistências

Diego Mauricio (Odisha FC) – 6 assistências

Alaeddine Ajaraie (Northeast United FC) – 5 assistências

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.