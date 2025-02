O Inter Kashi está apenas um ponto atrás dos irmãos Churchill da mesa da I-League.

A semana de partida 16 da I-League desenvolveu com um drama de alta octanagem quando o Rajasthan United FC apresentou uma declaração retumbante ao derrotar a Caxemira Real, destruindo as aspirações deste último para aproveitar a primeira posição. O acessório final do dia de abertura viu Nambhari e Churchill Brothers compartilharem o saque, com ambas as partes incapazes de quebrar o ponto morto, concluindo em um laço muito próximo.

O colecionador de cortinas do dia apresentou um choque eletrizante entre o Rajasthan United e o Real Caxemir, onde Maicol Cabrera roubou o show com um grampo clínico. Alain Oyarzun marcou a diretriz ao quebrar o ponto morto aos 13 minutos, seguido rapidamente pela greve de Cabrera apenas dois minutos depois, dobrando a vantagem do Rajastão no primeiro trimestre de uma hora.

O jogo foi limitado por uma meta de detenção de 92 minutos de Gautam Virwani, selando uma vitória crucial para o Rajasthan United. Esse triunfo não apenas atrapalhou a busca pelo título de Real Caxemira, mas também promoveu o Rajasthan United à acalorada batalha pela Cúpula da Liga.

A segunda partida dos 16 da semana de partida testemunhou um confronto de alto risco entre Namdhari SC e Churchill Brothers, um choque feroz da mesa com Namdhari olhando para o cume. Ele jogou no estádio Namdhari em Ludhiana, Punjab, os irmãos dos visitantes de Churchill atacaram primeiro, com o convidado Pape, quebrando o ponto morto aos 27 minutos.

No entanto, Namdhari retornou ao concurso aos 68 minutos, fazendo uma penalidade crucial para nivelar a pontuação. Apesar de pressionar por um vencedor tardio, o jogo terminou em um empate em 1 x 1, garantindo a Namdhari um ponto muito próximo e mantendo-os firmemente na corrida pelo título.

No entanto, a virada mais dramática deixou o campo, agitando a classificação da liga em seu núcleo. Em uma reviravolta impressionante dos eventos, Namdhari SC viu três de seus pontos deduzidos após uma decisão do comitê de decisão, que concedeu os pontos à Inter Kashi.

Esse veredicto inesperado alterou drasticamente a dinâmica da tabela de pontos, reduzindo o progresso de Namdhari enquanto impulsionava a Inter Kashi para a frente. O efeito dominó dessa decisão acrescentou ainda mais intrigas ao título de Chase, deixando fãs e clubes recalibrando suas expectativas para o resto da temporada.

I-League Points Tabels After Defo SC vs Shillong Lajong

A tabela de pontos atualizada da I-League tomou uma virada dramática após a recente decisão, com Churchill Brothers mantendo sua posição no cume. No entanto, a maior mudança vê o Inter Kashi saltar para Namdhari SC e Real Caxemir para reivindicar o segundo lugar.

Esse aumento repentino ocorre depois que o comitê de decisão deu três pontos a Inter Kashi, governando a seu favor depois que Namdhari foi condenado por apresentar um jogador suspenso em sua reunião anterior. Inter Kashi agora está em 28 pontos, apenas um tiro de pedra dos irmãos Churchill, e com um jogo na mão, seu próximo confronto contra Delhi FC apresenta uma oportunidade de ouro para aproveitar o primeiro lugar.

A verdadeira Caxemira, por outro lado, enfrentou um revés significativo após sua saída de 4 a 0 nas mãos do Rajasthan United FC, deixando-os estagnados com 26 pontos. Além de seus problemas, sua diferença de objetivos foi reduzida para apenas +3.

Enquanto isso, o Rajasthan United aumentou a mesa, catapulando da metade inferior para garantir firmemente um lugar entre os cinco primeiros com 24 pontos. Sua vitória dominante não apenas reviveu suas ambições de título, mas também abriu a corrida pelo título, com várias equipes agora pressionadas pela supremacia no que promete ser uma conclusão emocionante para a temporada da I-League.

Jogadores com a maioria dos gols após a semana 16 da I Liga 2024-25

Tardin Douglas (Shillong Lajong) – 11 gols

De (Namdhari) – 10 gols

David Muñoz (Lrenidi Deccan) – 10 gols

Wayde Lekay (Irmãos Churchill) – 10 gols

Nacho Abledo (Gokulam Kerala) – 8 gols

Jogadores com a maior quantidade de assistências após a semana 16 da I Liga 2024-25

Sebastián Gutiérrez (irmãos Churchill) – 7 assistências

Angel Orelien (Sreenidi Deccan) – 6 assistência

Hardy Nongbri (Shillong Lajong) – 4 assistências

Joni Kuko (Intercentagem Inter) – 4 assistências

Lalbiakdika Vanlalvunga (Aizawl FC) – 4 assistências

