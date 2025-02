Tabela de pontos atualizados, a maioria dos objetivos e a maioria das assistências após a partida 119, Mohun Bagan vs Punjab FC

Mohun Bagan fica no topo da tabela ISL 2024-25.

Mohun Bagan garantiu sua 14ª vitória da temporada e estendeu sua liderança no topo da classificação após uma vitória por 3 a 0 sobre o Punjab FC. Os marinheiros foram invencíveis nesta temporada e são apenas dois pontos para combinar na última temporada com quatro jogos na mão. Os anfitriões começaram fortemente e colocaram Ravi Kumar em ação três vezes no primeiro tempo antes de ir para o período parcial com uma pontuação 0-0.

O Punjab FC estava muito perto de quebrar o ponto morto, com sua última importação de Petros Giakoumakis atingindo a carpintaria. Os líderes da liga marcaram o primeiro gol do jogo quando Dipendu Biswas encontrou Jamie MacLaren com um passe preciso e o australiano não cometeu nenhum erro ao passar para o goleiro. Liston Coraco colocou o 2-0 antes de MacLaren colocar o jogo na cama com um ataque aos 91 minutos.

Uma breve olhada na tabela de pontos

Nada muda na classificação depois hoje à noite. Mohun Bagan estendeu sua vantagem no topo da tabela para 12 pontos e agora tem 46 pontos em 20 jogos. Jamshedpur FC adere à segunda posição com 34 pontos. O FC Goa manteve o terceiro lugar com 33 pontos. O Northeast United manteve a quarta posição com 29 pontos, seguido pelo Bengaluru FC no quinto com 28 pontos. O Mumbai City FC completa os seis primeiros com 28 pontos.

O Odisha FC permaneceu inalterado na sétima posição com 25 pontos. Kerala Blasters não se mudou do oitavo lugar com 24 pontos. O Punjab FC permaneceu no nono lugar com 23 pontos. O leste de Bengala manteve o décimo lugar com 18 pontos e o Chennaiyin FC continuou sentado no décimo primeiro com 18 pontos. O Hyderabad FC ainda é colocado em décimo segundo lugar com 13 pontos. O Mohammedan SC permaneceu intacto no fundo da mesa com onze pontos.

Jogadores com a maioria dos gols após o jogo 119 do ISL 2024-25

ALAEDDINE AJARAIE (Northeast United FC) – 18 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 11 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com a maior quantidade de assistências após o 119º jogo de ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências Adrian Luna (Kerala Blasters) – 6 assistências Alaeddine Ajaraie (Northeast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Northeast United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências

