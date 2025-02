Tabela de pontos atualizados, a maioria dos objetivos e a maioria das assistências após a partida 121, Northeast United FC vs Mumbai City FC

Os ilhéus encontraram sua partida com uma vitória.

O Mumbai City FC estabeleceu pontuações com o Northeast United para a humilhação que haviam enfrentado anteriormente na temporada ISL com uma vitória por 0-2 em Shillong. Os ilhéus eram certamente o melhor lado e pareciam mais compostos e determinados a obter uma vitória, enquanto os Highlanders não tinham intenção. A equipe local esteve em todos os visitantes nos primeiros minutos e criou várias oportunidades no processo.

Alaeddine Ajaraie e Macarton Louis Nickson perturbaram ao lado de seus movimentos de ataque antes de Bipin Singh quebrar o ponto morto com seu primeiro gol da temporada e isso também contra o jogo. Os homens de Juan Pedro Benali continuaram a pressionar por um empate, mas foram negados pela linha de fundo de Mumbai em cada ocasião. Lallianzua Chhangte marcou o segundo gol e colocou o jogo na cama com 90+2 ‘no relógio.

Uma breve olhada na tabela de pontos

Mohun Bagan lidera o pacote com 46 pontos em 20 jogos. O FC Goa permanece na segunda posição, com 36 pontos de 19 jogos. O Jamshedpur FC mantém a terceira posição com 34 pontos. O Mumbai City FC foi promovido a quarta posição após uma vitória hoje à noite e agora tem 31 pontos. Enquanto isso, o nordeste do United foi relegado ao quinto com 29 pontos. O Bengaluru FC completou os seis primeiros com 28 pontos.

O Odisha FC manteve a sétima posição com 25 pontos. Kerala Blasters permaneceu no oitavo lugar com 24 pontos. O Punjab FC continua sentado no nono lugar com 23 pontos. O leste de Bengala manteve o décimo lugar com 18 pontos e o Chennaiyin FC não se mudou do décimo primeiro com 18 pontos. O Hyderabad FC ainda é colocado em décimo segundo lugar com 13 pontos. O Mohammedan SC permaneceu intacto na parte inferior da tabela com 11 pontos.

Jogadores com a maioria dos gols após o jogo cento e vinte e um anos de ISL 2024-25

ALAEDDINE AJARAIE (Northeast United FC) – 18 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 11 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com a maior quantidade de assistências após o jogo cento e vinte e um anos de ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências Adrian Luna (Kerala Blasters) – 6 assistências Alaeddine Ajaraie (Northeast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Northeast United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências

