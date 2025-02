Tabela de pontos atualizados, a maioria dos objetivos e a maioria das assistências após a partida 123, Eastern Bengala vs Chennaiyin FC

Ambos os jogos viram pelo menos três gols hoje.

O primeiro jogo do cabeçalho duplo do ISL desta semana foi testemunha do Hyderabad FC completou o dobro da liga sobre o Mohammedan SC na frente de seus fãs fiéis. Os Nizams foram concedidos contra visitantes e alcançaram uma vitória por 3-1. Allan Paulista quebrou o ponto dos mortos com um final sublime antes de Ramhlunchhunga marcar um maravilhoso chute livre da beira da caixa. Makan Chothe retirou um gol com um filme, mas Joseph Sunny colocou o jogo na cama com um gol adicional.

O segundo jogo testemunhou que o Chennaiyin FC se recuperou com as formas vencedoras com uma vitória por 3 a 0 sobre o leste do leste de Bengala. A Marina Machans saiu todas as armas em chamas e parecia desesperada por uma vitória. Nishu Kumar deu à equipe uma vantagem antecipada com um gol aos 13 minutos.

Wilmar Jordan Gil dobrou a vantagem de sua equipe com um gol aos 21 minutos e Daniel Chima Chukwu colocou o último prego no caixão do leste de Bengala com um gol de última hora.

Uma breve olhada na tabela de pontos

Não mudou muito na classificação após o dobro de hoje. Mohun Bagan ainda está no topo da classificação com 46 pontos em 20 jogos. O FC Goa permanece na segunda posição, com 36 pontos de 19 jogos. O Jamshedpur FC mantém a terceira posição com 34 pontos. O Mumbai City FC permanece intacto na quarta posição com 31 pontos. O nordeste do United permaneceu na quinta posição com 29 pontos. O Bengaluru FC manteve a sexta posição com 28 pontos.

Odisha FC continua a sentar -se na sétima posição com 25 pontos. Kerala Blasters permaneceu no oitavo lugar com 24 pontos. O Punjab FC não se mudou do nono lugar com 23 pontos. O Chennaiyin FC chegou à décima posição com 21 pontos, enquanto Bengala Oriental caiu para o décimo primeiro com 18 pontos. O Hyderabad FC ainda é colocado em décimo segundo lugar com 16 pontos. O Mohammedan SC permaneceu intacto na parte inferior da mesa com onze pontos.

Jogadores com a maioria dos gols após os cento e vinte e três de ISL 2024-25

ALAEDDINE AJARAIE (Northeast United FC) – 18 gols Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 11 gols Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com a maior quantidade de assistências após os cento e vinte e três de ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências Adrian Luna (Kerala Blasters) – 6 assistências Alaeddine Ajaraie (Northeast United FC) – 5 assistências Jithin MS (Northeast United FC) – 5 assistências Noah Sadaoui (Kerala Blasters) – 5 assistências

