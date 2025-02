Tabela de pontos atualizados, a maioria dos objetivos e a maioria das assistências após a partida 128, Odisha FC vs Hyderabad FC

Os anfitriões marcaram três para ganhar três pontos.

O Odisha FC conquistou novamente a vitória contra o Hyderabad FC em Bhubaneswar. Os mal -intencionados retornaram de trás para resgatar os três pontos e manter vivos suas aspirações dos playoffs da ISL. Stefan Sspap projetou o avanço no Kalinga Stadium e colocou os visitantes à frente. Os hosts continuaram a acumular a pressão no lado visual, mas não conseguiram obter nada substancial no primeiro tempo.

A equipe de Sergio Lobera começou o segundo tempo com uma explosão com a queda de Mourtada escrevendo o empate através de um cabeceamento. Raynier Fernandes venceu a bola no meio do parque e estabeleceu Hugo Boumous por um segundo gol, alguns segundos depois. De alguma forma, os Nizams conseguiram negar à equipe local um terceiro gol antes de conceder um. Thoiba Singh encontrou Rahim Ali com uma bola longa e o atacante não cometeu nenhum erro ao superar o Guardian.

Uma breve olhada na tabela de pontos

A metade superior da mesa permanece inalterada. Mohun Bagan ainda está no topo da tabela com 46 pontos em 20 jogos. O FC Goa ficou na segunda posição com 39 pontos de 20 jogos. O Jamshedpur FC permaneceu em terceira posição com 34 pontos. O Northeast United FC ligou à quarta posição com 32 pontos, enquanto o Bengaluru FC manteve a quinta posição com 31 pontos. O Mumbai City FC não se mudou da sexta posição com 31 pontos.

Odisha FC permanece na sétima posição com 29 pontos. Kerala Blasters continua sentado no oitavo lugar com 24 pontos. O Punjab FC ainda é o nono com 24 pontos. O Chennaiyin FC manteve a décima posição com 21 pontos, enquanto Bengala Oriental fica no décimo primeiro lugar com 18 pontos. O Hyderabad FC não se mudou do décimo segundo lugar com 16 pontos. O Mohammedan SC permaneceu intacto na parte inferior da tabela com 11 pontos.

Jogadores com a maioria dos gols após o 128º jogo do ISL 2024-25

ALAEDDINE AJARAIE (Northeast United FC) – 20 gols

Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols

Jesús Jiménez (Kerala Blasters FC) – 11 gols

Armando Sadiku (FC Goa) – 9 gols

Nikolaos Karelis (Mumbai City FC) – 9 gols

Jogadores com a maior quantidade de assistências após o 128º jogo do ISL 2024-25

Connor Shields (Chennaiyin FC) – 8 assistências

Hugo Boumous (Odisha FC) – 6 assistências

Adrian Luna (Kerala Blasters) – 6 assistências

Diego Maurécio (Odisha FC) – 6 assistências

Alaeddine Ajaraie (Northeast United FC) – 5 assistências

