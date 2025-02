A Liga Pro FiH Pro femes acontecerá de 30 de novembro a 29 de junho.

A FIH da FIH Pro League já está em sua sexta edição e melhorou ainda mais ao longo do caminho. Como as oportunidades de jogo têm sido escassas para os jogadores, a liga garantiu que os jogadores têm a oportunidade de competir contra os melhores jogadores do mundo por pelo menos sete meses por ano.

A temporada atual da liga profissional do FIH começou em 30 de novembro, com a China enfrentando a Bélgica no primeiro jogo e terminará em 29 de junho, quando a Bélgica enfrenta a Holanda em Antuérpia. Nove equipes estão participando do torneio: Behorlands, China, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Argentina, Espanha, Índia e Austrália.

Um total de 10 lugares em quatro continentes organizará um total de 72 jogos, com o torneio após o formato Round-Robin. A competição segue o início da casa e fora, mas é dividida em blocos datados. Para facilitar a logística, várias equipes são montadas em um local, com cada lado jogando dois jogos contra o outro. A equipe que termina no topo da tabela após a conclusão de todos os jogos receberá o troféu.

Enquanto isso, a equipe que termina no fundo da bateria enfrentará a descida e será substituída pelo vencedor da FIH Nations Cup na próxima edição da FIH Pro League.

O campeão também obterá uma qualificação direta para a Copa do Mundo de Hóquei do FIH 2026. A Alemanha garantiu um lugar para eles no final, em segundo lugar, na edição anterior do projeto FI -FIH (eles receberam a cota desde que os holandeses terminaram no topo).

A Índia começará sua campanha a partir de 15 de fevereiro, contra a Espanha no Kalinga Hockey Stadium. Eles jogarão um total de oito jogos na cidade de Bhubaneswar, antes de embarcar em sua turnê pela Europa em junho.

Tabela de pontos FIH Pro Liga 2024-25

Cada equipe jogará um total de 16 jogos na competição, enfrentando cada oposição duas vezes durante o torneio.

Os dois campeões de defesa e quatro vezes os vencedores gerais, a Holanda, atualmente ocupam o primeiro lugar com 18 pontos e objetivos de saúde de +20. A Inglaterra está no fundo e parece ir para a descida com apenas cinco pontos de oito jogos.

Faixa Equipamento Festas Ganho Sorteios Pontos de bônus Perdas diretas Diferença de meta Agulhas 1 Holanda 7 6 0 0 1 +20 18 2 Porcelana 8 4 3 1 1 +7 16 3 Bélgica 7 4 2 0 1 +7 14 4 Espanha 8 4 1 1 3 -2 14 5 Argentina 8 3 3 2 2 1 14 6 Austrália 7 2 1 1 4 0 8 7 Índia 7 2 1 0 4 -6 7 8 Alemanha 8 1 2 1 5 -7 6 9 Inglaterra 8 1 1 1 6 -20 5

Projeto FIH feminino 2024-25 Top 10 artilheiros

Atualmente, vários nomes de letreiro ocupam a lista dos 10 melhores marcadores da Figra Fis Fih Pro League 2024-25. Duas estrelas holandesas e um jovem chinês estão na lista conjunta da lista. Freeke Moes Striker e Drag, Yibbi Jansen e Jinzhuang marcaram quatro gols cada.

Outro jogador holandês, Frederique Matla, encontra seu nome nas listas. Ela, junto com a Belga Charlotte Englebert e Vanessa Blockmans, marcou três gols cada.

Avançando, a taxa de conversão do canto da penalidade tem sido muito boa, em geral. De fato, até agora mais gols foram marcados nos cantos das penalidade do que o jogo aberto.

Sr. bem. Jogador Equipamento Gols marcados em campo Penalty Corners observou Os golpes de penalidade marcaram Metas totais marcadas 1 Frederique Matles Holanda 2 2 1 5 2 Fay van der Elst Holanda 4 1 0 5 3 Freeke teve que Holanda 4 0 0 4 4 Stephanie Vanden Borre Bélgica 0 4 0 4 5 Sophia Schwabe Alemanha 4 0 0 4 6 Yibbi Jansen Holanda 1 3 0 4 7 Jinzhuang So Porcelana 0 4 0 4 8 Jade Smith Austrália 3 1 0 4 9 Agustina Gorzelany Argentina 0 3 1 4 10 Charlotte Englishbert Bélgica 0 2 1 3

** Última atualização em 24 de fevereiro de 2025

