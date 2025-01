Takeaways da Cavaliers-Thunder, gioco NBA dell’anno

L’attesissimo incontro tra i leader della conferenza NBA – i Cleveland Cavaliers e gli Oklahoma City Thunder – è stato all’altezza delle aspettative e di più mercoledì sera a Cleveland.

Entrambe le squadre sono entrate in partita con serie di vittorie consecutive a doppia cifra e la partita si è svolta come un tilt dei pesi massimi. Il punteggio raramente è andato più di due possedimenti, ma un drive in ritardo dei Cavs che prevedeva tiri di frizione e diversi grandi stop ha dato alla testa di serie East una vittoria per 129-122.

Cleveland è stata in grado di estendere la sua serie di vittorie consecutive a 11 nonostante Donovan Mitchell abbia segnato solo 11 punti su 3 su 16, Jarrett Allen ed Evan Mobley hanno recuperato il gioco e hanno combinato per 46 punti e 22 rimbalzi.

La sconfitta ha spezzato una serie di 15 vittorie consecutive per i Thunder, che sono rimasti in gioco fino all’ultimo minuto nonostante i falli della guardia stellare Shaie Gilgeous-Alexander e del centro Isaiah Hartenstein all’inizio del secondo tempo. Gilgeous-Alexander ha concluso con un record di 31 punti e nove assist, mentre Hartenstein ha concluso due assist prima di una tripla doppia con 18 punti e 11 rimbalzi.

Le squadre si incontreranno di nuovo il 16 gennaio a Oklahoma City, ma prima diamo uno sguardo più da vicino alla partita di stasera. Cosa abbiamo imparato stasera su ciascuna squadra? Cosa dovremmo cercare nella ritorsione? E vedremo questa partita a giugno nelle finali NBA?

Per ora, i nostri addetti ai lavori NBA Tim Bontemps, Kevin Pelton e Brian Windhorst analizzano l’apertura della stagione 2024-25.

Cosa abbiamo imparato sui Cavaliers in questo gioco?

Bontemps: Che appartengono. Anche dopo la partita, l’allenatore dei Cavs Kenny Atkinson ha riconosciuto che ci sono dubbi sulla capacità di Cleveland di vincere questa partita e se questa squadra è davvero brava come indica il suo record. Ma in una partita in cui Mitchell è andato 3 su 16, Cleveland è riuscito a sconfiggere una squadra di Oklahoma City che aveva vinto 15 partite consecutive ed è considerata una vera contendente al titolo. Dopo questa partita, non dovrebbero esserci dubbi che Cleveland rientri in quella categoria.

Peltone: Max Strus dà loro un’altra arma. Difficile dire che i Cavaliers lo avessero fatto mancato Gli Strus erano già sul 23-4 in questa stagione quando ha fatto il suo debutto stagionale il 20 dicembre, ma le sue cinque triple e i cinque assist dalla panchina mercoledì hanno fatto la differenza. Strus era lungo tutto il campo, dando a Cleveland un po’ più atletismo dell’ala piccola titolare Dean Wade e più potenza del sesto uomo Caris LeVert.

Windhorst: Non esiste un vero vincitore o un perdente in questo gioco. Entrambe queste squadre hanno dimostrato padronanza nei rispettivi sistemi. L’esecuzione nel terzo quarto di quella partita, che OKC vinse 43-41, fu forse i 12 minuti tecnicamente più brillanti di basket di mezza stagione che abbia mai visto. Il fatto che i Cavs se ne vadano con una vittoria ha senso, ma ammettono che c’è pochissimo spazio tra queste squadre. La capacità di Cleveland di gestire l’attacco e generare la quantità standard di sguardi aperti con passaggi stretti e spaziature contro una difesa così eccezionale è stata probabilmente la più gratificante per loro.

Cosa abbiamo imparato sui Tuoni in questo gioco?

Bontemps: Quel Chet Holmgren rimane il secondo giocatore più importante di questa squadra. Cleveland ha dominato assolutamente questa partita nell’area, con Allen e Mobley combinati per 46 punti su 17 su 21 da 2 punti. Hartenstein è un eccellente lungo, ma a parte Holmgren, è l’unico vero centro nella rotazione centrale dei Thunder. Se OKC li avesse fatti scendere in campo insieme in questa partita, avrebbe potuto fare la differenza.

Peltone: Possono sopravvivere al tratto senza il primo MVP. Sotto di un punto quando Gilgeous-Alexander è andato in panchina con quattro falli a metà del terzo quarto, Oklahoma City era sotto di sei a un certo punto, ma è tornato in partita quando Gilgeous-Alexander è tornato quasi cinque minuti dopo. Nonostante il basso numero di falli di Gilgeous-Alexander, i Thunder probabilmente affronteranno una situazione simile ad un certo punto della postseason e possono indicare quel momento come un esempio di ciò che possono fare senza il loro giocatore di punta.

Windhorst: I Thunder hanno mancato moltissimo Holmgren in questa partita. Per quanto i Cavs abbiano giocato alla grande – Allen ha disputato la sua seconda grande partita la scorsa settimana, battendo anche Anthony Davis a Capodanno – era difficile immaginare come sarebbero cambiate le cose se OKC avesse eguagliato la doppietta dei Cavs – una grande partita. vista. OKC è 15-2 nelle ultime 17 partite, inclusa una sconfitta in Coppa NBA contro il Milwaukee. Le dimensioni sono state un fattore importante per entrambi e hanno già una soluzione nella loro lista dei desideri.

A cosa dobbiamo prestare attenzione nella gara di ritorno della prossima settimana?

Bontemps: Una partita a scacchi tra il dominio di Cleveland sul bicchiere e il tipico dominio di Oklahoma City nella battaglia per il turnover. I Thunder sono ossessionati dal vincere i giochi di possesso palla e di solito lo fanno. In questa partita, entrambe le squadre hanno effettuato 90 tiri, ma i Cavaliers hanno tirato altri 10 tiri liberi. Oklahoma City ha costretto 15 palle perse per 21 punti, ma Cleveland ne ha forzate 19 su 21. La differenza a Cleveland era in punti (60 a 54) e punti di seconda possibilità (24 a 20). Gli stessi schemi si applicheranno la prossima settimana.

Pelton: Migliore difesa. In pratica, non è proprio vero che il miglior attacco batte la migliore difesa. A partire dalla stagione 1996-97, le prime cinque infrazioni hanno registrato una media quasi identica alla media dei punti per possesso palla del campionato nelle partite contro le prime cinque difese. Se ci limitiamo all’attacco no. 1 (come Cleveland in questa stagione) contro la difesa numero 1. 2 (Oklahoma City), è circa l’1% migliore della media. Tuttavia, i Cavaliers hanno superato la loro efficienza durante tutto l’anno, tirando con il 52% dal campo e il 42% da 3, mentre i Thunder (53% dal campo, 35,5% da 3) non erano molto indietro. È improbabile che vedremo entrambe le squadre tirare così accuratamente a Oklahoma City.

Windhorst: Sarei sorpreso se i Thunder concedessero 129 punti in casa. I Cavs sono stati ripetutamente in grado di batterli al “secondo passaggio”, soprattutto quando escono da pick-and-roll e battono l’aiuto difensivo di Oklahoma City sul ferro. Ciò ha portato a così tanti passaggi in entrata profonda per canestri facili o situazioni in cui i Thunder hanno dovuto commettere fallo. Mi aspetterei che fossero meglio preparati per questo la prossima settimana.

Era un’anteprima del finale?

Bontemps: Può essere, il che è qualcosa che probabilmente non avrei detto 24 ore fa. Cleveland mi ha mostrato tantissimo in questo gioco. Mobley ha dimostrato di essere un All-Star lock in questa stagione. I Cavaliers hanno incassato ogni colpo del Thunder e hanno tirato ogni volta più forte. Il risultato è stato la 32esima vittoria in 36 partite. Ho scritto del confronto tra questa squadra e i Golden State Warriors 2014-15 prima della partita di mercoledì: un’altra squadra arrivata dal nulla, messa in dubbio durante quella stagione e che ha finito per vincere il titolo. Non dirò che Cleveland ce la farà adesso, ma dirò che i Cavaliers sono abbastanza bravi da farcela fino a giugno.

Pelton: Scommetterei comunque contro, anche a parità di probabilità. Le proiezioni che utilizzano l’ESPN Basketball Power Index danno a queste squadre le due migliori possibilità di arrivare alle finali e tuttavia mostrano che questo specifico incontro avviene solo il 35% delle volte. Sceglierei i Boston Celtics invece dei Cavaliers per vincere l’Est. Anche se i Thunder sono chiaramente i favoriti in Occidente, ci sono molte cose che possono cambiare la situazione da qui alla fine di maggio.

Windhorst: Non dirò una brutta parola su nessuna di queste squadre per rispetto dopo aver visto questo spettacolo. Inoltre non prevedo una finale a gennaio. Ma devo ammettere che negli ultimi vent’anni ho visto più di una squadra di campionato che non è riuscita a battere queste due.