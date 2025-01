“Também sabemos vencer a Austrália”, Kagiso Rabada dá os primeiros golpes verbais

Kagiso Rabada conquistou 47 postigos em 10 testes do ciclo ICC WTC 2023-25.

O marcapasso líder da África do Sul, Kagiso Rabada, está animado para participar da final do ICC World Test Championship (WTC) 2023-25 ​​​​contra a atual campeã Austrália. O confronto de cúpula acontecerá em junho na Meca do Críquete, o icônico estádio do Lord da Inglaterra.

Apesar de perder uma série na Nova Zelândia em fevereiro com uma equipe de segunda linha, a África do Sul alcançou sua primeira final do ICC WTC após vitórias sobre as Índias Ocidentais, Bangladesh, Sri Lanka e Paquistão.

Os Proteas venceram suas últimas sete partidas de Teste, a segunda maior sequência de vitórias em sua história de Testes. Todos os lançadores e batedores da África do Sul foram enfáticos na sua marcha rumo à final do WTC.

Kagiso Rabada tem sido uma peça chave no sucesso da África do Sul, conseguindo 47 postigos em 10 partidas neste ciclo com uma média de 19,9 com três cinco paras.

África do Sul versus Austrália sempre foi uma rivalidade intensa: Kagiso Rabada

Na última década, Rabada fez parte de duas vitórias mais memoráveis ​​​​da série de testes da África do Sul sobre a Austrália: na Austrália em 2016 e em casa em 2018.

Rabada diz que sua equipe entende o quão difícil será a Austrália, mas sabe como vencer a equipe de Pat Cummins.

“Na verdade, está muito longe, mas uma grande ocasião como a final do Campeonato Mundial de Testes levanta você.” Rabada disse em entrevista ao SuperSport.

“África do Sul versus Austrália sempre foi uma rivalidade intensa porque jogamos críquete de forma bastante semelhante. Jogamos duro e eles vão nos atacar forte, e sabemos disso. Mas também sabemos como vencê-los. Cem por cento, o teste de críquete ainda está vivo. “É o nosso melhor formato que jogamos até agora.”

