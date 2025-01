Tamil Nadu Dragons alcançam sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Team Gonasika

Os Dragões Tamil Nadu estão no topo da tabela de pontos da Liga Indiana de Hóquei.

Os Tamil Nadu Dragons ampliaram sua seqüência de vitórias com gols de Karthi Selvam (16′) e Uttam Singh (37′) para conquistar uma vitória difícil contra o Shrachi Bengal Tigers em uma emocionante partida da Hero Hockey India League em Birsa Munda. Estádio de hóquei na sexta-feira.

Em um primeiro tempo cauteloso, nenhum dos times ameaçou o gol nos primeiros 10 minutos, antes que os Dragões do Tamil Nadu mudassem de rumo. Eles fizeram visitas regulares ao círculo adversário e tiveram a chance de assumir a liderança no minuto final através de escanteio, mas Jamie Carr fez uma forte defesa à direita para negar o gol a Blake Govers.

Os Dragões não precisaram esperar muito para assumir a liderança, já que Karthi marcou logo no segundo tempo. Uttam fez um lindo passe aéreo por cima do gol e Karthi estava no lugar certo na hora certa para bater a bola e marcar seu segundo gol na temporada.

Os Tigres de Bengala avançaram em busca do empate, mas os Dragões defenderam com tenacidade. Jugraj Singh produziu um forte dragflick no meio do segundo quarto e David Harte defendeu na trave antes de se reagrupar com um chute de Affan Yousuf logo depois. Sean Findlay também tentou marcar, mas foi negado por um enérgico Harte.

A equipe de Findlay teve uma grande chance no final, quando Sebastien Dockier se viu desmarcado no círculo e rematou de um ângulo fechado, mas Harte saiu da linha para fazer um bloqueio clínico.

Os Tigres de Bengala continuaram de onde pararam enquanto continuavam a atacar a área dos Dragões. Eles ganharam um escanteio de pênalti aos 35 minutos, mas Harte esteve à altura do desafio e bloqueou a tentativa de Sam Lane. No entanto, Harte não pôde fazer muito alguns segundos depois, quando Rupinder Pal Singh marcou de pênalti para dar ao seu time o empate muito necessário.

O time de Bengala quase assumiu a liderança um minuto depois, quando o chute de Tim Cross ricocheteou na trave. Os Dragões chegaram à vantagem aos 37 minutos, muito contra a corrente do jogo, quando um belo passe longo encontrou Mortiz Ludwig no círculo e este fez um passe perfeito para Uttam, que calmamente o rematou pelas costas. a rede para fazer o 2-1.

Os Tigres de Bengala desperdiçaram três pênaltis aos 39 minutos e tiveram uma chance de ouro de alcançar a igualdade quando receberam outro pênalti aos 44 minutos. Rupinder se adiantou, mas desviou o chute para fora do alvo.

Rupinder teve outra oportunidade de escanteio aos 52 minutos, mas seu arrasto não incomodou o goleiro. Os Dragões ficaram reduzidos a 10 homens quando Ludwig recebeu um cartão amarelo aos 54 minutos e a situação piorou quando Chandan Yadav também recebeu um cartão amarelo aos 58 minutos. Mas a equipa de Tamil Nadu fez uma exibição defensiva determinada para reclamar uma vitória merecida. .

A vitória estendeu a seqüência de vitórias dos Tamil Nadu Dragons e os viu desalojar os Bengal Tigers do topo da classificação da Hero Hockey India League.

