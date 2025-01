Tamil Thalaivas libera os treinadores Dharmaraj Cheralathan e J Udaya Kumar antes do PKL 12

No PKL 11, Tamil Thalaivas terminou em nono lugar na tabela.

O Tamil Thalaivas, que optou por um interessante sistema de treinador duplo no início da 11ª temporada da Pro Kabaddi League (PKL), decidiu dispensar Dharmaraj Cheralathan e J Udaya Kumar. Eles nomearam Sanjeev Baliyan, técnico duas vezes vencedor do troféu PKL, que assumirá o comando na próxima edição.

Embora a liga já tenha visto duas capitanias antes, esta foi a primeira vez que um time nomeou dois treinadores. Infelizmente para eles, as coisas não saíram como planejado. Eles contrataram os serviços de Sachin Tanwar, que recebeu o lance mais alto no leilão. Com jogadores como Narender Kandola, Sagar e Sahil Gulia, os Thalaivas foram escolhidos como favoritos ao título no início da temporada.

Porém, as coisas ficaram feias depois de iniciar a temporada com duas vitórias consecutivas. O capitão Sagar se machucou na partida de abertura e não disputou mais nenhuma partida depois. Sachin Tanwar estava terrivelmente fora de forma. Narender também não estava no seu melhor e, embora aos poucos recuperasse o ritmo, foi afastado devido a uma lesão.

Todas as estratégias deram errado e a equipe nunca ganhou impulso. Embora não tenham necessariamente tido grandes sequências de derrotas, eles só conseguiram vitórias consecutivas pela segunda vez no final da temporada.

A temporada foi um tanto salva pela versatilidade do zagueiro Nitesh Kumar (77 pontos de tackle, o terceiro maior da temporada) e pela imprevisibilidade do raider Moein Shafaghi. Porém, Tamil Thalaivas terminou em nono lugar na tabela, com 50 pontos, com oito vitórias, treze derrotas e um empate.

Vale destacar também que os treinadores Cheralathan, um dos melhores cornerbacks direitos da história do campeonato, e Udaya Kumar, ex-técnico da seleção indiana, não demonstraram paciência diante das adversidades. Os invasores eram alternados com muita frequência e, quando se concentraram no iraniano Shafaghi como líder, já era tarde demais.

Da mesma forma, embora os Thalaivas tenham terminado em segundo lugar na lista de pontos de tackle da equipe, eles cometeram muitos erros. Um dos principais motivos foram os cortes e trocas realizados, principalmente nas posições de cobertura, o que fez com que a combinação defensiva nunca conseguisse se estabilizar. A equipe agora espera um novo começo sob a liderança do técnico Baliyan.

