Tanner Scott assinará com os Dodgers: a superequipe de Los Angeles adiciona um apaziguador de elite com um contrato de US$ 72 milhões

O apaziguador canhoto de alta alavancagem, Tanner Scott, concordou com os termos dos Dodgers em um contrato de agente livre de quatro anos no valor de US$ 72 milhões, confirmou Jim Bowden, da sede da CBS Sports. A equipe ainda não anunciou a contratação.

Scott é a última jogada em uma entressafra repleta de estrelas dos Dodgers. Em particular, Eles pegaram o ás japonês Roki Sasakio que lhes custará apenas um bônus de assinatura de US$ 6,5 milhões, dada sua idade (23) e as regras relativas a jogadores internacionais. Os Dodgers também contrataram Blake Snell, duas vezes vencedor do Cy Young, o outfielder Michael Conforto e o infielder coreano Hyeseong Kim. Eles também assinaram novamente com Teoscar Hernandez e Blake Treinen, e estenderam o MVP do NLCS, Tommy Edman, por um longo prazo.

Os Dodgers tendem a ser flexíveis com seu bullpen em vez de prender alguém em uma função mais próxima (14 arremessadores diferentes registraram uma defesa para Los Angeles no ano passado, incluindo quatro arremessadores com pelo menos cinco defesas cada), então eles ainda precisam saber como Scott será implantado. Por enquanto, o bullpen do gerente Dave Roberts se parece com isto:

Os arremessadores que estão fora da rotação (Landon Knack, Bobby Miller, Justin Wrobleski, etc.) também podem entrar no mix bullpen. Os Dodgers são o melhor time de beisebol, embora tenham muita dificuldade em manter os arremessadores saudáveis. Eles têm mais arremessadores do calibre da MLB do que vagas no elenco agora, e precisarão da maioria deles. Lesões vêm com o território de Los Angeles.

Na temporada passada, o destro Scott teve um ERA de 1,75 em 72 entradas combinadas para o Miami Marlins e o San Diego Padres, que o adquiriram antes do prazo de negociação. Durante esse período, Scott rebateu 84 rebatedores e realizou 32 rebatidas não intencionais. Ele também fez 22 defesas e ganhou sua primeira seleção All-Star. Scott não está longe de uma temporada de 2023 em que ultrapassou 100 eliminações, um feito bastante significativo para um apaziguador contemporâneo. Na última temporada, Scott atingiu uma média de 150 km/h com sua bola rápida, o que o colocou no percentil 91 entre os arremessadores da liga principal.

No início desta entressafra, a CBS Sports classificou Scott como o 27º agente livre disponível na classe atual. Aqui está parte do nosso artigo:

As duas últimas temporadas de Scott foram algo para se ver. Em 150 entradas, ele postou um ERA de 2,04 e eliminou mais de 31% dos rebatedores que enfrentou. Nada mal para alguém que entrou na temporada de 28 anos equipado com um ERA 4,61. Scott tem duas ofertas principais: um aquecedor de impulso de 150 km/h e um controle deslizante devastador que gerou quase 40% de eliminações em 2024. Ele lutou com seu comando ao longo de sua carreira, mas por outro lado é um candidato convincente para ser conhecido como o melhor e mais desagradável anônimo. apaziguador no jogo.

Em sua carreira, Scott, 30, tem um ERA+ de 125. No entanto, nas últimas duas temporadas, esse número ERA+ é de 224. Os Dodgers têm um histórico de melhoria de arremesso (Kopech no ano passado é um exemplo notável) e eles são Nós certamente espero que a versão mais nova e melhorada de Scott prevaleça no futuro.

Estimativas de FanGraphs O saldo competitivo da folha de pagamento fiscal dos Dodgers é de US$ 370 milhões após a assinatura de Scott. Isso está bem à frente do segundo colocado New York Mets (US$ 297 milhões), embora não esteja muito fora da folha de pagamento de US$ 351 milhões de Los Angeles em 2024.