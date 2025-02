O Paquistão iniciou a campanha dos Champions Trophy 2025 na quarta-feira com uma derrota de 60 velocidades com a Nova Zelândia em Karachi. Perseguindo o enorme gol 321, a busca do Paquistão nunca começou realmente quando as batalhas na mais alta ordem jogaram dolorosamente lentamente batendo. Nos primeiros 10 jogos, o Paquistão marcou apenas 22/2 com Babar Azam em 12* (27b) e Mohammad Rizwan a 3* (14b). Em 15 partidas, o Paquistão chegou a 49/2 de Babar a 22* (37b) e, em 20 partidas, eles venceram apenas 66/2. O ritmo de serviço aumentou apenas quando Salman Agha chegou ao vinco. Ele tocou uma batida suave (42, 28b).

Ravichandran Ashwin gravou uma batida de Babar e disse que o lembrou da “história da tartaruga e coelho”.

A jornada de Babar para 50 em combinação com o piscar de olhos de Salman Ali Agha deve ser o melhor desempenho “The Tortoise and Rabbit Story”. #Championstrophy 50, espero que venha em breve – Ashwin (@ashwinravi99) 19 de fevereiro de 2025

Lentidão e conservador são duas palavras que podem ser definidas por 321 Pakistan Runs com a Nova Zelândia em sua campanha de mestres da ICC, porque os defensores dos mestres caíram na quarta -feira em 60 corridas em Karachi.

Esta é a quarta vitória da Nova Zelândia com o Paquistão no CT e nunca perdeu a partida com os mestres defensores. Para o Paquistão, as coisas não parecem boas, porque a próxima partida com a Archi-Rivals India será um nocaute virtual. Saud Shakeel, o capitão Mohammed Rizwan e batendo lentamente Babar Azama falham muito.

Durante a perseguição em 321 corridas, o Paquistão começou a começar quando Saud Shakeel caiu para Will O’Rourke em 6 (em 19 bolas) depois que a vantagem gorda do bastão foi para Matt Henry em um terceiro homem. O Paquistão foi de 8/1 em 3,4 overs.

O capitão Paquistão, Mohammed Rizwan e Babar Azam, uniram forças, interpretando um críquete realmente conservador para terminar as 10 primeiras viagens para 22/2, e o capitão Rizwan foi removido graças aos impressionantes esforços de Glenn Phillips para 3 (14), dando a O’Rourke seu segundo couro cabeludo.

Fakhar Zaman se juntou a Babar, e o último trouxe vários pequenos tiros para usar. Graças aos quatro do Babar Paquistão, ele alcançou um sinal de 50 velocidades em 15,2 overs.

Fakhar tentou demonstrar algumas intenções, mas a bola de Michael Bracewell o enganou, limpando seus troncos. O Paquistão tinha 67/3 em 20,5 overs.

Então Salman Agha apareceu, contrastando com os bravos sucessos conservadores de Babar. O Paquistão atingiu um sinal de 100 velocidades em 27,1 overs.

Agha aceitou bem o girador, mas Babar’s Sloking de Babar exerceu pressão sobre ele. Ele deu seu portão a Nathan Smith por 28-Piłka 42, com seis e seis. O Paquistão estava 127/4 em 30,4 overs.

Babar terminou seus 35º cinquenta em 81 bolas com cinco quatro.

Santner também recebeu Tayyab Tahir por 1, colocando metade da equipe em Pavilhão em 128 marchas. Babar está batendo no final de 90-Piłek 64, com seis quatros e seis. O Paquistão era 153/6 em 34 Przedy.

Depois de liberar Babar, o indicador de corrida aumentou e Khushdil Shah alcançou certos limites para os spinners.

Khushdil ajudou o Paquistão a obter um sinal de 200 velocidades em 41 pré-cadeias.

Shaheen foi removido por Matt Henry por 14 em 13 bolas, com seis. O Paquistão tinha 200/7 em 41 overs.

Khushdil alcançou seu meio século em 38 bolas, com seis e seis. O suporte de 29 velocidades entre Shah e Haris Rauf foi retirado por O’Rourke, removendo Shaha para 69 em 49 bolas, com 10 quatro e seis. O Paquistão tinha 229/8 em 44 overs.

Rauf e Naetem Shah entreteram a multidão com grandes sucessos, mas Santner removeu Rauf por 19 em 10 bolas, com três seis. O último portão foi levado por Henry, que foi limpo por Namemeema Shah por 13 em 15 bolas. O Paquistão foi expulso de 260 quilometragem em 47,2 overs.

O’Rourke (3/47) e Santner (3/66) foram a melhor escotilha para a Nova Zelândia. Matt Henry levou dois gols, e Bracewell e Nathan conseguiram um portão.

