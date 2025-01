Taylor Hall, ex -Blackhawks, silencioso, mas não invisível na estréia de Hurricanes

Taylor Hall já jogou por sete equipes diferentes da NHL. Isso é estranho para uma antiga primeira seleção geral que teve uma corrida sólida e até venceu o Hart Trophy. Enquanto ele se mudou menos na primeira metade de sua carreira, os últimos anos o viram saltar.

O último movimento de Hall veio do Chicago Blackhawks aos furacões da Carolina no último ano de seu contrato. No dia seguinte, depois de ser transferido pela quinta vez em sua carreira, ele estreou com os furacões.

Carolina não conseguiu a vitória e Hall não apareceu nos minutos, mas também não foi invisível. Ele se alinhou na quarta linha com Jack Roslovic e Juha Jaaska e gravou três chutes e um sucesso às 11:36 do tempo de gelo.

Relacionado: 3 pacotes comerciais realistas que poderiam obter o Blackhawks Elias Pettersson

A linha de Hall era melhor que a média no jogo contra os ilhéus de Nova York, mas infelizmente resultou em uma derrota. Isso não muda o fato de que o veterano chegará aos playoffs, exceto um colapso total dos furacões e terá a oportunidade de ganhar uma Stanley Cup. Hall apareceu apenas nos playoffs cinco vezes e saiu da primeira rodada uma vez (em outra ocasião, seu time venceu a rodada de play-in). Possui 39 jogos de playoff de seus 879 jogos sazonais regulares.

Carolina mais uma vez carregou e parece preparada para uma corrida profunda se puder superar o obstáculo.

Enquanto Hall estreou na quarta linha e segunda energia para a Carolina, é uma situação muito melhor jogar em segundo plano para uma equipe de 30-16-4 do que no backline de uma equipe 15-28-5.

Não há dúvida de que, à medida que a equipe se adapta não apenas à incorporação de Hall ao grupo de atacantes, mas também a Mikko Rantanen e às saídas de Martin Necas e Jack Dury, haverá algumas mudanças de linhas para os 32 jogos restantes de A temporada regular. temporada.

Hall pode finalmente chegar ao topo depois de uma corrida cheia de eventos e tantas mudanças? Isso, teremos que esperar e ver. O leste parece mais fraco que o oeste nesta temporada, então o caminho para a Stanley Cup pode ser um pouco mais fácil, mas os playoffs são algo completamente diferente e nenhuma equipe pode ser descartada.

Visita Notícias de hóquei em Blackhawks Chicago site de equipe para se manter atualizado no Últimas notíciasAssim, Dia do jogo cobertura, Características do jogadorE mais.

Notícias recentes do Blackhawks

Relacionado: 3 equipes que Jonathan Toews deve evitar no retorno da NHL

Relacionado: 3 equipes que fazem sentido para o retorno de Jonathan Toews à NHL