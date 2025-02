Taylor Swift estará no Super Bowl 2025? As chances de o cantor comparecer a um ótimo jogo para incentivar o Chiefs vs. Eagles

Taylor Swift é, se não eleArtistas maiores do mundo, então sua programação está bastante cheia. Swift começou a sair com a ala fechada dos chefes de Kansas City, Travis Kelce, em setembro de 2023 e desde então ele fez um esforço para participar do maior número possível de jogos, mas às vezes essa programação lotada está na estrada.

Com a turnê de época em pleno andamento nesta temporada, houve muitas vezes que ele não poderia estar no estádio Arrowhead para incentivar o número 87, mas com a turnê que ele concluiu, ele conseguiu apoiar Kelce durante os playoffs. Como ele fez no ano passado, Swift estava lá para o campeonato da AFC e, pela segunda temporada consecutiva, ele teve que ver seu novo time favorito acertar seu ingresso para o seu ingresso para Super Bowl.

Com Super Bowl LIX Finalmente aqui, muitos se perguntam se Swift estará em uma suíte novamente no maior jogo do ano. Embora não tenhamos acesso ao seu calendário pessoal, estamos dispostos a apostar no vencedor do Grammy de 14 horas Ele estará em Nova Orleans no domingo, 9 de fevereiro.

Por que Taylor Swift poderia ser a arma secreta dos chefes no LIX do Super Bowl contra os Eagles John Breche

Embora não haja dúvida de que Swift ainda permanece ocupado, potencialmente trabalhando em um novo álbum ou histórias de seus álbuns anteriores, não estar em turnê lhe dá mais liberdade para participar dos jogos. Nos últimos dois anos, Swift e Kelce estabeleceram um padrão para aparecer um para o outro e não há razão para acreditar que ele irá parar por aqui, especialmente com o jogo mais importante do ano.

Os chefes têm a oportunidade de ser o primeiro time em três multidões e não vejo que o chefe do Departamento de Poeta Torturado perde a oportunidade de incentivar Kelce enquanto persegue a história.

Outra grande questão é quem se juntará a Swift na suíte, pois tende a ter alguns amigos famosos ao seu lado. Podemos adivinhar sua mãe, junto com os pais de Kelce e o irmão da asa fechada, Super Bowl O campeão Jason Kelce, são algumas boas suposições de quem será visto no evento com ela.