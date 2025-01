Taylor Swift participou da partida para o campeonato da AFC entre chefes e contas

O ícone da música americana Taylor Swift participará do jogo do campeonato da AFC de domingo à noite no Arrowhead Stadium enquanto continuará apoiando o Kansas City Chiefs e seu namorado Travis Kelce. Swift, que saiu com a ala fechada totalmente privada dos chefes desde 2023, observará como Kansas City tenta ganhar sua terceira viagem consecutiva ao Supercezón E o direito de se tornar o primeiro time NFL História para ganhar três Super Bowls seguidos.

A presença de Swift no jogo de domingo é esperada, pois ele estava presente em todos os jogos, exceto um dos jogos na casa da temporada regular dos Chiefs. Ela também estava presente, sentada ao lado da estrela da febre de Indiana, Caitlin Clark, durante a vitória dos Chiefs na semana passada sobre o Houston Texans na rodada de divisão da AFC.

A presença ativa de Swift nos Jogos do Chiefs tem sido talvez o melhor exemplo de quão alto tem sido o perfil da equipe desde o marechal de campo Patrick Mahomes assumido como chefe da equipe em 2018. Os Chiefs jogaram nos últimos sete jogos do campeonato da AFC , e também desfrutaram da vantagem de jogar em casa em todos, exceto uma vez durante esse período.

Os chefes agora receberão as contas pela segunda vez durante esse período.