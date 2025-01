TCU WR Jack Bech, ispirato alla memoria di suo fratello, inseguendo i sogni della NFL in Senior Bowl

Mobile, Ala. -Kohikaraki Play in Senior Bowl Training può creare una bozza su tutto il radar, raccogliere o aumentare il suo spazio di sketch per mesi prima di riprendere ad aprile.

Per Jack Bech, lo ha anche aiutato a piangere.

La commedia è stata un lungo tiro sul difensore dell’Alabama Jalen Mile sul lato destro, forse fuori portata. Bech, ricevitore da 6 piedi-2 dalla TCU, tornò, si voltò e saltò sul pescato con due difensori.

Lo ha fatto vestito con maglia arancione # 7, non no.

Questa settimana ha il numero di suo fratello.

Martin “Tiger” Bech, 27 anni, ex destinatario di Princeton e agente di cambio di New York, è stato ucciso nell’attacco di New Orleans Bourbon Street all’inizio del giorno di Capodanno, una delle 14 vittime mentre un uomo ha guidato la folla. Questa settimana è la prima volta che Jack ha avuto l’opportunità di tornare al calcio normale giocando nel gioco di presentazione della NFL.

“Io e la mia famiglia abbiamo sicuramente conosciuto l’amore e il sostegno di tutti, e ci ha davvero aiutato a cercare di utilizzare questa situazione”, ha detto Bech, che viene da Lafayette, sabato.

Bech (rima “mesh”) non è l’unico giocatore di bocce più anziano che rispetta Martin nel gioco. Ogni giocatore di entrambe le squadre ha un adesivo dietro il casco, il numero 7 su Orange e una traccia di tigre nera.

Bech ha anche un promemoria più permanente di suo fratello. Quando ha parlato con i giornalisti sul campo dopo l’esercizio, ha tolto la maglietta e ha mostrato un paio di nuovi tatuaggi. Il primo, nella sua spalla sinistra nel colletto, legge “7 in cielo” nella sceneggiatura, e sul suo cuore ha le date della nascita di suo fratello e la morte in numero romano: “I.xviii.mcmxcviiii-iimmxxv. “

“Ho un angelo ali in me”, ha detto Bech quando gli è stato chiesto di usare il numero di suo fratello. “Ho il più grande angelo di guardia di tutti, tirandomi dove sono ora. Questo è stato il suo ultimo test per me, sapendo se posso passare questo, tutto ciò che mi viene lanciato non è nulla rispetto a questo.”

Jack Bech mostra i tatuaggi sul petto che ha ottenuto suo fratello assassinato.

Bech ha avuto un mese difficile che si occupa dell’improvvisa perdita di suo fratello, ma gli ha anche dato una nuova sensazione di gratitudine perché ha il privilegio di giocare un gioco amato, sapendo quanto le cose veloci potrebbero essere state portate via. Questa settimana è la sua migliore occasione per convincere la NFL che ha abbastanza talento da continuare a suonare la domenica in autunno e dopo.

“Sono così fortunato di poter essere di fronte a queste squadre, quindi adoro questo”, ha detto Bech. “Mi sveglio ogni mattina e ringrazio Dio per avermi messo in questa posizione per sfruttare ogni opportunità.”

BECH è considerato a metà strada attraverso una bozza di una partita fisica, una rotta netta e la capacità di ottenere catture controverse nell’aria come quello che hanno fatto mercoledì. Catching Pass è un familiare che Jack e Martin Uno Brett hanno giocato il ricevitore in LSU e tre stagioni con i santi nel 1997-99.

Un anno fa, Bech non era sul radar della NFL o Senior Bowl perché aveva un totale di quattro contatti durante le sue prime tre università, di cui due in LSU. Ma è salito in un modo fantastico, specialmente nella seconda metà della stagione, per un totale di 647 yard e sei tocchi durante le ultime cinque partite. Nelle finali della stagione TCU, ha catturato nel traffico del quarto quarto di touch per dare alle corna una buona vittoria su Stanford. Ciò ha portato alla dichiarazione della bozza come sotto -classe e sabato è la sua grande opportunità per presentarsi alla NFL.

“Voglio che le squadre sappiano che la velocità del gioco ha un livello elevato. Posso allungare il campo”, ha detto. “Conosco molto bene il gioco, tutte le piccole sfumature, la capacità di attaccare le coperte. Indipendentemente da chi mi mette davanti, non mi interessa e lo danno il meglio ogni volta.”

