Te Antonio Gates nella classe della più piccola Hall of Fame dal 2005

La fine stretta di Antonio Gates, il pacchetto d’angolo Eric Allen, la parte difensiva di Jared Allen e l’ampio ricevitore Sterling Sharpe sono gli ultimi membri della Hall of Fame del calcio e verrà mostrato il 2 agosto a Canton, Ohio.

È la classe più piccola dal 2005, anche una classe di quattro membri. Questo è l’anno in cui Dan Marino, Steve Young, Fritz Pollard e Benny Friedman sono stati ancorati.

Il calciatore di Indianapolis Colts e il New England Patriots Adam Vinatieri, il linebacker della Carolina Panthers Luke Kuechly, il quarterback di New York Giants Eli Manning, il tutto nel primo anno di competenza, non sono stati selezionati.

La classe è stata selezionata dal Consiglio dei selettori della sala per la riunione virtuale di gennaio.

“Lo apprezzi quasi” disse Jared Allen. “Niente viene facile. Quando ho scoperto che erano solo quattro, è diventato più strano. È una vera enfasi su cosa significhi essere una Hall of Fame. “

La selezione di otto tempi per Bowl, Gates è entrata nella NFL come nuovo arrivato indefinito con San Diego Chargers nel 2003. Ha giocato a basket a Kent e ha aiutato l’élite otto nel 2002. Nella storia del campionato per una fine e 116 che ricevono atterraggi, la maggior parte per una fine.

“L’opportunità che ho ricevuto parla di come credeva in me (caricabatterie)”, ha detto Gates. “Sono contento che tutto sia ripagato.”

54 La cattura di carriera di Erica Allen è di 21 anni e 14 giocatori su 20 di fronte a lui sono nella Hall of Fame. Allen, che ha suonato per Philadelphia Eagles, New Orleans Saints e Oakland Raiders, ha restituito quattro dei suoi sei pezzi di sbarco per l’atterraggio nel 1993, una delle sue sei stagioni per Bowl.

“La vita suona raramente come vorresti”, ha detto Allen, che è stato eletto nel 19 ° anno. “Ci sono sempre alcune curve e curve. Ma il tempo rivela sempre la verità. … Potrebbe aver impiegato il tempo per vedere la complessità della mia situazione.

Jared Allen ha giocato 12 stagioni, in particolare con i capi di Kansas City e del Minnesota Vikings. Le sue 136 borse per la carriera sono 12. Tutti i tempi perché le borse sono diventate statistiche ufficiali nel 1982. Ha anche NFL-record quattro sicurezza. Dieci giocatori su 11 di fronte a lui sono nella Hall of Fame. Chi non lo è, Terrell Suggs, è stato finalista quest’anno.

Sharpe, il cui fratello Shannon è Hall of Famer, ha fatto abbreviare la sua carriera alle condizioni del collo. Ma nelle sue sette stagioni, solo Jerry Rice ha preso più passaggi e ha avuto più ricevimenti di tocco di Sharpe, che ha giocato tutta la sua carriera con Green Bay Packers dal 1988 al 1994. Ha guidato la lega tre volte nella sua carriera, comprese le sue finali, incluso il suo finali, comprese le sue ultime due stagioni. Ha anche guidato la NFL a ricevere cantieri una volta e atterrare due volte.

“Non credo che sia successo finora”, ha detto Sterling Sharpe. “È una di quelle situazioni in cui più si avvicina alla stessa giacca di colore che si trova e si trova nello stesso posto in cui si trovava e potrebbe avere una convocazione sulla strada lì in modo da non colpire a casa. “

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.