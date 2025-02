Team India Fielding Awards retornou após derrotar a Inglaterra, Suryakumar Yadav termina a tensão de uma maneira dramática de dar uma medalha …

A equipe indiana de Kryquet liderada por Suryakumar Yadav encerrou a série Five-T20I contra a Inglaterra no domingo, após uma enorme vitória de 150 velocidades em Bombaim. O resultado garantiu que a Índia encerrou a série 4-1. Abhishek Sharma foi a estrela da partida final porque marcou 135 bolas de 54. Varun Chakravarty foi um jogador da série com 14 gols em cinco jogos. No entanto, o Team India Fielding Awards foi para outra pessoa. Enquanto anteriormente a norma concedia o Fielding Awards após cada partida, desta vez o “Pólo da série” foi concedido.

Após a última partida, o treinador Fielding T Dillip disse: “Coisas fenomenais. Fielding não é apenas habilidades, é uma questão de atitude. Quando estamos na terra, não temos certeza de que muitas bolas vêm, mas podemos mostrar consciência. Menção de Varun.

Então ele chamou o capitão Suryakumar Yadava para anunciar o vencedor. Yadav foi a vários jogadores quando a tensão foi criada e finalmente concedeu a medalha de Dhruv Jurel.





Enquanto isso, depois de vencer a série dominante, o versátil Irfan Pathan fez uma escavação sutil na equipe da Inglaterra depois que a Índia destruiu recordes em Wankhede para garantir um lugar em uma vitória de 150 velocidades sobre o tour da turnê do show.

No jogo final de uma série tentadora de cinco partidas, a Índia quebrou os grilhões para ganhar uma vitória clara sobre a Inglaterra, encerrando a série em um nível alto.

Um romance de cinco membros viu alguns comentários quentes dos jogadores atuais e ex -ingleses. Depois que a Índia navegou para a conveniente vitória de 7-Bram na abertura da série em Eden Gardens, Harry Brook comentou que causou os torcedores da Índia e forçou os ex-grilos a serem.

Brook enegrecou -se grosseiramente em Calcutá, o que fez a Inglaterra impedir a escolha do girador da Índia Varun Chakravarthy durante uma conferência de imprensa.

“Chakravarthy é um jogador extremamente bom. É difícil escolher, ou melhor, com fumaça naquela noite, também era muito mais difícil de escolher. Espero que o ar esteja um pouco mais claro aqui e vemos a bola, e vemos a bola um pouco mais fácil, a vice-vice-vice-da-Inglaterra citada em Wisden.

Após o inesquecível sucesso da Índia no Estádio Wankhede, Irfan cavou uma equipe insolente na equipe inglesa. Brook “Smog” apontou a atenção, parabenizando Indy por uma vitória clara na série 4-1.

“A linha de resultados #indveng era de poluição e sem problemas para a equipe da Índia, meninos bem feitos”, Irfan em X.