Técnico da NFL, rastreador GM: Patriots demitem Jerod Mayo depois de apenas uma temporada; Jaguars deixam Doug Pederson

Com a temporada regular de 2024 da NFL concluída, é hora de passar para o modo offseason em 18 dos NFL 32 equipes. Realisticamente, alguns deles já o fizeram, especialmente aqueles que fizeram mudanças nos cargos de treinador principal ou de gerente geral. E porque é isso que fazemos aqui, informaremos exatamente quais vagas estão disponíveis e quem pode ser candidato a elas.

Em vez de analisar reportagens espalhadas nas redes sociais, CBSSports. com reuniu todos os relatórios de interesse em um só lugar. Abaixo, acompanharemos todos os candidatos a coordenador, treinador principal e gerente geral e onde eles foram convidados para entrevista.

O que muitos pensavam que aconteceria na temporada ocorreu menos de 12 horas após o término de 2024. NFL Temporada regular: Os Jaguars demitiram o técnico Doug Pederson. Assumindo o comando de um time de 3 a 14 quando foi contratado em 2022, Pederson imediatamente virou a franquia, indo de 9 a 8 e vencendo um jogo de playoff antes de cair para o Chiefs na rodada divisional. 2023 também começou forte, já que Jacksonville estava com 8-3 e estava na disputa pelo primeiro lugar na AFC. No entanto, Jacksonville desabou na reta final e perdeu totalmente a pós-temporada. Depois veio a campanha de 2024, que foi principalmente um desastre. Os Jaguars começaram 0-4, depois foram 2-10 e finalmente terminaram 4-13, apesar de terem entrado na temporada com expectativas de playoffs. Sim, Trevor Lawrence se machucou, mas esse time não foi muito competitivo desde o início. Era hora de uma mudança em Jacksonville, embora o gerente geral Trevor Baalke seja mantido.

Chicago demitiu Matt Eberflus após seu desastre no gerenciamento do relógio no Dia de Ação de Graças contra o rival da divisão, Lions. O técnico interino, Thomas Brown, vinha se saindo bem como coordenador ofensivo, mas a equipe deu mais um passo para trás desde que foi promovido pela segunda vez nesta temporada. O próximo técnico do Bears terá a oportunidade de trabalhar com Caleb Williams e alguns jogadores talentosos na defesa, mas ainda há necessidade de grandes melhorias no ataque.

Os Pats venceram seu último jogo da temporada regular. custando a si mesmo a escolha número 1 do draft geral no processo. Menos de duas horas após o término do jogo, Jerod Mayo foi demitido após apenas uma temporada. Ele foi o sucessor escolhido a dedo por Bill Belichick e é seguro dizer que o experimento não funcionou como planejado.

New Orleans demitiu Dennis Allen no início de novembro, após a sétima derrota consecutiva do time. O ex-técnico de times especiais, Darren Rizzi, atua como técnico interino, e o time está 3-4 com Rizzi no comando. O Saints, como sempre, tem muito trabalho a fazer para cumprir o teto salarial nesta entressafra e parece que finalmente entrará no modo de reconstrução.

Os Jets contrataram seu ex-gerente geral, Mike Tannenbaum, bem como o ex-gerente geral dos Vikings, Rick Spielman, para ajudá-los em sua busca dupla de GM e treinador. Eles já começaram as entrevistas para ambas as vagas depois de demitirem o técnico Robert Saleh e o gerente geral Joe Douglas no início desta temporada.

