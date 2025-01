Técnico Khabib: Como a lenda do UFC dá continuidade ao plano de seu pai e constrói legados para a próxima geração

Dois dos mais recentes discípulos de Abdulmanap Nurmagomedov são a atração principal do UFC 311 na noite de sábado. Islam Makhachev e Umar Nurmagomedov encabeçam a marquise em lutas separadas pelo título em Los Angeles, treinados pelo filho de Abdulmanap, Khabib, ex-campeão dos leves do UFC e membro do Hall da Fama. Segundo Khabib, isso sempre fez parte do plano e da visão de seu pai.

Abdulmanap e o fundador da American Kickboxing Academy, Javier Mendez, foram fundamentais para o sucesso de Khabib. Sua tutela permitiu que Khabib se tornasse campeão dos leves do UFC quando Abdulmanap fez parceria com Mendez para trazer muitos de seus lutadores aos Estados Unidos para se prepararem para os eventos do UFC. A morte prematura de Abdulmanap levou Khabib a se aposentar em 2020. Por extrovertidoKhabib (29-0) alcançou algo que nenhum outro grande lutador do MMA conseguiu: ficar invicto.

Desde então, Khabib voltou sua atenção para os treinos, ajudando Makhachev, seus primos e outros companheiros de equipe a prosperar. Por mais que Mendez considere Abdulmanap e seus alunos como uma família, ele diz que é apropriado que um filho substitua o pai.

“Ele levou a equipe a outro nível porque, na minha opinião, é o melhor de todos os tempos”, Méndez. disse CBS Sports, dando crédito à abordagem mais prática de Khabib como treinador em comparação com Abdulmanap ou Mendez. “Ele recebeu grande tutela de seu pai desde criança.”

Umar desafia Merab Dvalishvili pelo título peso galo do UFC no UFC 311. Se tiver sucesso, Umar se tornará o segundo Nurmagomedov a erguer o ouro do UFC acima de sua cabeça. Isso valida não apenas o trabalho árduo de Umar, mas também o de seu primo Khabib e de seu tio Abdulmanap.

“Será um momento histórico”, Umar Nurmagomedov disse CBS Esportes. “É uma ótima história. Estou feliz por ser um de seus soldados. Ele é um grande homem. Tenho muita sorte de ter um irmão como ele.”

Não há inveja entre os colegas. O desejo de apoiar o sucesso dos outros rivaliza com as ambições pessoais. Muitos acampamentos afirmam ser como uma família. A equipe de Khabib é uma família. São irmãos, primos e melhores amigos de infância. O cuidado está profundamente enraizado na composição genética da equipe e ressoa em tudo o que fazem.

“Esses caras cresceram juntos quando crianças”, disse Mendez. “Eles eram meninos treinando juntos, aspirando a ser iguais. O pai tinha um plano para que todos governassem. Para Khabib governar, então o Islã viria e os outros fariam o mesmo. Isso é exatamente o que está acontecendo. É a maior honra para eles estarem nessa posição.

“Temos o melhor time e os melhores treinadores”, Islam Makhachev, campeão peso leve do UFC disse CBS Esportes. “O mais importante é que todos desejemos o melhor uns aos outros. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Temos mais de 20 pessoas aqui.

“Não por dinheiro. Não por nada. Só para ajudar nossos irmãos e amigos a serem campeões. Se alguém desse time precisar de alguma coisa, estarei sempre por perto. Sempre ajudarei esses caras. Isso é o mais importante primeiro”

O dever de Khabib para com a sua família combativa entra em conflito com as suas prioridades como pai e marido. O membro do Hall da Fama esteve nos Estados Unidos no início do novo ano para ajudar Makhachev, Umar e Tagir Ulanbekov a se prepararem para as lutas do UFC 311.

“Para ser honesto, não”, disse Nurmagomedov. ESPN quando questionado se era assim que ele queria passar o dia de Ano Novo. “Eu estava planejando ficar com minha família e meus filhos. Mas então tudo mudou.”

O treinamento é uma obrigação de Khabib, não sua paixão. Ele e seu pai podem diferir nesse aspecto. A força motriz de Khabib como treinador é retribuir o esforço que seus companheiros colocam nele. Poderíamos facilmente confundir a atitude penosa de Khabib em relação ao treinamento como evasiva. É exatamente o oposto. Os princípios de lealdade transmitidos pelo seu pai imploram-lhe que seja o melhor treinador possível.

“Tenho que (treinar)”, disse Khabib. “A única responsabilidade que quero ter fora dos treinos é passar tempo com meus filhos. Ao mesmo tempo, tenho que compartilhar meu conhecimento com meus irmãos. títulos, eles estavam comigo Umar, Islam, Tagir. Todos esses irmãos estavam me ajudando. Eles eram meus parceiros de treino e amigos.

“Não sabia que seria tão difícil… Essa vida de treinador é completamente diferente da vida de lutador. Só posso conversar. Não posso fazer nada. Só posso dar conselhos aos meus irmãos e ficar de fora. a gaiola. Isso não é o que eu fiz durante toda a minha vida. É por isso que é uma dor de cabeça para mim.

O plano de Abdulmanap era que Khabib se tornasse campeão do UFC antes de ceder o controle a Makhachev. O próximo passo é receber uma nova geração de familiares e amigos. Uma dinastia poderosa o suficiente para governar tudo.

“Eu chamo isso de ‘plano do pai’ para que as pessoas nunca esqueçam o quão grande Abdulmanap foi como líder, como humanitário e como homem de família”, disse Mendez. “Este homem é o homem mais humilde e bonito que já conheci. O treinador mais bonito que já conheci. Agora, o que ele tem trabalhado durante todos esses anos está se concretizando.”

“A geração jovem está surgindo e vai levar todos os cinturões do UFC”, disse Umar.

O sucesso do clã Nurmagomedov vai além dos muros do UFC. Usman Nurmagomedov atualmente reina como campeão dos leves do Bellator na Professional Fighters League. Enquanto Usman ainda está apaixonado Com os ensinamentos de seu falecido tio, ele reconhece Khabib como um sucessor digno.

“Khabib não nos dá nenhum tempo de recuperação (tempo durante o treinamento), ele apenas pressiona o tempo todo”, disse Usman, 26 anos. disse CBS Esportes. “Mas tio Manap? Ele era muito inteligente, cara. Khabib também é inteligente. Ele é muito inteligente. Ele tem tudo como o pai. Bem, não tudo. Há pequenas coisas que ele não tem.

“Abdulmanap, cara, quando ele fala alguma coisa, é (a verdade). Por exemplo, sobre Jon Jones, (Abdulmanap) disse que poderia vencer os cinco primeiros no peso pesado. Agora? Jon Jones é o campeão no peso pesado “E ele disse isso em 2016. Em 2016, ele disse que em 2025 teremos Jon Jones como campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC.

Khabib prepara seus alunos para promover seu jovem legado como treinador e superar seu legado como lutador. Um bom treinador, tal como um bom pai, quereria que a próxima geração o eclipsasse. Makhachev quebrará o recorde de defesa do título dos leves que divide com Khabib, BJ Penn, Frankie Edgar e Benson Henderson se vencer Arman Tsarukyan no sábado.

“Khabib gostaria que eu quebrasse o recorde”, disse Mendez. “Ele adoraria quebrar o recorde. Ele não desejaria nada além do melhor para seu irmão. Ele quer que ele faça mais do que apenas quebrar. Ele quer que ele o quebre.”

“Khabib está aqui para nos ajudar a ser melhores do que ele”, disse Makhachev antes de acrescentar humildemente: “Ele tem 29-0. Este é o maior recorde que não posso bater porque sofri uma derrota”.

Umar tem grandes ambições de promover o nome de Nurmagomedov. Uma vitória sobre Dvalishvili no sábado melhora o recorde profissional de Umar no MMA para 19-0. Mendez acredita que Umar pode igualar o recorde invicto de Khabib de 29-0, uma proposta difícil, considerando que Umar deve vencer mais 10 lutas no mais alto nível.

“Tenho apenas 29 anos”, disse Umar. “Por que não?”

O impacto de Khabib no MMA é inegável, não importa onde você o coloque na hierarquia de todos os tempos. Mas nem todos os lutadores são grandes treinadores e nem todos os treinadores são grandes lutadores. Mendez acredita que Khabib é uma exceção. Se Khabib continuar a desenvolver os padrões de amor e compromisso que seu pai estabeleceu, ele poderá liderar a equipe para completar o plano de Abdulmanap. Talvez então comecemos a ver o plano de Khabib vir à tona, seja estabelecer novos objetivos como treinador ou viver uma vida tranquila como pai.

“Ele é o melhor treinador de todos os tempos, o pai dele é o melhor treinador de todos os tempos, na minha opinião, e eu fiz a minha parte”, disse Mendez. “Quando você tem essa combinação, o que mais você poderia pedir?

“Se ele continuar esta tarefa de treinar com amor os seus jogadores, Khabib Nurmagomedov se tornará o maior treinador de todos os tempos.”