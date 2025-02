Tee Higgins registra un messaggio criptico sui social media

Dopo aver perso i playoff nelle ultime due stagioni, il prossimo futuro di Cincinnati Bengals è in dubbio.

Le loro due più importanti minacce al ricevitore – Ja’marr Chase e Tee Higgins – sono entrambe dovute alle estensioni del contratto e Higgins è destinato a diventare ufficialmente un agente libero quando la nuova lega della NFL inizia a marzo.

Dato che sarà molto difficile per Cincinnati dare entrambi i giocatori, ci sono state molte voci su quale squadra Higgins potrebbe finire per essere sulla strada per questa stagione.

Sul suo account Instagram ha pubblicato le parole “le priorità sono rare, le opportunità sono ovunque”, il che sembra che abbia accennato che sarà in viaggio.

Oh ragazzo: bengale WR tee higgins su IG: 👀👀👀 pic.twitter.com/zioywzoehk – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 13 febbraio 2025

Si ipotizza che Higgins voglia essere il più importante destinatario di una squadra messo in evidenza invece di giocare a seconda-fiddle per cacciare, il che significherebbe che doveva unirsi a un’altra squadra.

Tuttavia, sembrava tenere la porta aperta per rimanere con Cincinnati, l’unica squadra che ha giocato a cinque stagioni della NFL.

“Adoro questo, adoro la città. Adoro i fan. Adoro lo staff tecnico, tutto nell’edificio. Ma non è sotto il mio controllo.” Sappiamo cosa vogliono i fan.

Sappiamo cosa vuole Joe Burrow.

Ma qual è la priorità di Tee Higgins quando si tratta del suo futuro? pic.twitter.com/zudvxpuqfm – Joe Danneman (@Fox19joe) 10 febbraio 2025

Sebbene sia discutibile se Higgins sia in grado di essere WR1 per una squadra buona o buona, ha catturato 73 passaporti e pubblicare 911 yard e 10 touchdown in questa stagione nonostante sia apparso solo in 12 partite.

Ha appena compiuto 26 anni e dovrebbe avere anni più produttivi in ​​lui e ha impedito un grave infortunio.

Una squadra che è stata collegata a Higgins è il New England Patriots, che ha un nuovo allenatore di Mike Vrabel e un potenziale franchising -Quarterback a Drake Maye, che ha appena concluso una promettente campagna rookie.

