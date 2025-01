Teen Amaro Nallo di Liverpool Amaro ha inviato un ritratto di 4 minuti

Capo allenatore Liverpool Arne Slot supportato adolescente Amaro e spietato Traccia dalla sua delusione per il debutto senior, in cui è stato mostrato il suo cartellino rosso dopo aver acceduto al campo.

La sostituzione è stata rilasciata per la sfida dell’ultima persona Johan Bakayoko A Liverpool 3-2 sconfitta per PSV Eindhoven in Champions League. Nonostante il risultato, la festa delle slot è ancora culminata nel tavolo della fase della lega, con nove giocatori della prima squadra che si riposano in un viaggio al Philips Stadium.

Nalo è stato uno dei tanti giovani giocatori a cui è stata data l’opportunità contro i campioni olandesi e lo slot è convinto che il 18 -year imparerà molte lezioni da mercoledì.

“È crudele, ma non ha mai giocato il calcio della prima squadra e poi il debutto a livello di Champions League è probabilmente il modo più difficile per debuttare”, ha detto il capo di Liverpool. “Penso che abbia perso la situazione in modo errato e questo è immediatamente un problema a questo livello o in Premier League.

“È un grande momento da cui può imparare ed è crudele. Pensi che “debutto in Champions League” e poi pochi minuti dopo parti con un cartellino rosso. Questo è sempre difficile.

“Una carriera non è sempre positiva, ci sono anche negativi e devono combattere molto duramente per assicurarsi che gioca la seconda partita della Champions League. Non sarà facile, ma spero di sì.

Mentre è stata una notte impegnativa per Noulo, 20 anni James McConnell Era tra i giovani giocatori che hanno impressionato Peter Bosz e lo slot ha elogiato rapidamente il gioco al centrocampista.

“Al momento abbiamo la maggior parte dei nostri giocatori in forma, quindi domani avremo questa discussione, penso tra me e Richard (Hughes) su questi giocatori (che potrebbero prendere in prestito per un prestito), ma sicuramente c’è un prestito: James McConnell .

“Mi è piaciuto molto oggi. Forse il risultato finale sarebbe buono per lui andare a giocare (altrove), ma è un giocatore che non aveva giocato molto negli ultimi sei o sette mesi perché è stato ferito e mentre mi ha colpito molto.

“È competitivo per le sessioni di allenamento che abbiamo avuto, è sempre molto competitivo. Non sono sorpreso (a seconda di come ha giocato), ma ti chiedi sempre come reagisci a questo livello.

“James gioca ed è competitivo. Merita sicuramente il riconoscimento per la sua esibizione oggi.”

Alla domanda sull’importanza di completare il picco della fase del campionato del tavolo, lo slot ha aggiunto: “È sicuramente un buon successo finire in cima a questa lega. Ma molte volte ho detto che era difficile giudicare un tavolo dopo otto partite, figuriamoci con squadre che giocano avversari diversi.

“Ma non ci dà alcuna garanzia per il prossimo round. Vedo quattro squadre che possiamo affrontare, e in particolare una di loro è sicuramente quella che speri che non affronti se finisci prima in un gruppo come questo.