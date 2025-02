O projeto de 17 anos da Índia Manas Dhamne e ativistas experientes de Ramkmar Ramanathan e SD Prajwal Dev receberam relatórios de curingas no desenho principal de Bengalur Open na Associação Estadual de Tennis de Tribunais de Tribunais (KSLTA) em Cubbon Park de 24 de fevereiro a 2 de março. Enquanto isso, Kriish Tyagi e Niki Kaliyand Poonacha competirão em rodadas se qualificarem como curingas, querendo garantir o local no sorteio principal, de acordo com a mensagem da KSLTA Press.

Dhamne, um dos jovens talentos mais promissores da Índia, está na pista há dois anos e ganhou recentemente seu primeiro título significativo no M15 Monastir na Tunísia. O adolescente já esculpiu seu nome na história, tornando -se o jogador mais jovem que venceu a partida na primeira rodada no Junior Australian Open e o mais novo, que jogou a partida principal do ATP em 2023.

Enquanto isso, Prajwal Dev e Ramanathan apresentam décadas de experiência no torneio. Ramanathan, Ostoja na banda da Copa Davis indiana, opera na pista desde 2009 e é a favorita do Bengaluru Open, adicionando três títulos duplos ao longo dos anos ao seu gabinete de troféu em desenvolvimento. Por outro lado, Prajwal Dev venceu seu ranking ATP em 2015 e competiu em singles e dobro ao longo de sua carreira, vencendo um duplo Challenger e vários títulos da ITF, incluindo quatro em 2024.

O diretor do torneio Sunil Yajman comentou nesta ocasião: “O Bengaluru Open sempre desempenhou um papel fundamental no fornecimento de jogadores indianos de plataforma para competir em alto nível, e este ano não é diferente. O rápido progresso de Manas Dhamne é emocionante para o tênis indiano, e Ramkumar e Prajwal Dev apresentam uma valiosa experiência de campo.

Enquanto isso, 16 equipes divididas entre 10 entradas diretas, quatro aceitação no local e dois curinga terão no evento de duplas de Bengalur Open. Indian Aniardh Chandrasekar e Ray Ho HO Chinese Taipei entram como a dupla mais bem classificada no empate principal, enquanto Blake Bayldon e Matthew Christopher Romios formam a segunda equipe mais alta. Recentemente, após a última apresentação em Delhi, Niki Poonach e Courtney John Lock também devem decidir.

Maheshwar Rao IAS, Exmo. O secretário, KSLTA e organizador, Bengaluru Open, disse: “Debles era uma força para o tênis indiano, e esse evento ainda apresenta esse legado. O campo é forte, contendo os casais mais bem classificados e excelentes mestres, e estamos ansiosos por outra semana emocionante de ação dupla no Bengalur Open. “

Entre as outras entradas notáveis, os principais singles Vit Kopriva cooperarão com Marek Gengel em duplas, enquanto o número 17 do mundo Bernard Tomic unirá forças da Colômbia Nicolas Mejia. Entre os participantes diretos, fortalecendo a representação das casas.

Desde o horário inaugural de 2015, o Bengalur Open produziu quatro casais vencedores, enquanto pelo menos um jogador indiano conquistou o título em seis das últimas oito edições. A Índia Sketh Myneni e Ramkmar Ramanathan são os mestres predominantes de Bengalur Open. Eles também são os sucessos mais importantes da história do evento, ganhando três títulos, dois dos quais são um casal (2022 e 2024).

