"Tem uma média de 56": Harbhajan Singh quebrado com desconsideração 2 estrelas da Índia

A competição por lugares na equipe indiana é que muitas vezes há um ou dois jogadores distintos, independentemente da série ou torneio. Quando o Comitê de Controle de Kryquet na Índia (BCCI) anunciou a composição do Troféu dos Campeões e da Inglaterra ODI, o goleiro do goleiro de Sanju Samson não atingiu apesar da média exemplar em 50 overs Format. Harbhajan Singh, um ex -spinner indiano, admitiu que seu coração está quebrando quando viu que Samson não participa da competição. Embora exista uma disputa de que Samson seja escolhido para cujo lugar seria escolhido, Harbhajan acredita que você poderia dar espaço a críquete de Kerala.

“Eu realmente sinto muito por ele. Ele marca gols, mas perde. Eu sei que você só pode escolher 15, mas acho que sua reflexão se encaixa no formato. Sua média é 55-56, mas mesmo não existe como segundo goleiro quando falamos sobre sua escolha, as pessoas perguntam de quem você pode criar lugares “, disse Harbhajan no bate-papo com Switch.

Samson não é o único jogador cuja ausência causou a decepção de Harbhajan. O ex -spinner indiano também questionou a omissão de Yuzvendry Chahal, um corredor com pernas, que também não aparece na série T20I indiana contra a Inglaterra.

“Sanju não está lá. Yuzvendry Chahal também não está lá. Você escolheu quatro rotadores, dos quais dois são deixados com os outros. Para variedade, você também pode adicionar um rotador com as pernas. Chahal é um ótimo caixa, não sei o que a coisa errada fez e não se encaixa nessa banda “, disse Harbhajan.

O jovem clube que abriu Yashasvi Jaiswal foi eleito para o Troféu da ICC Masters, mas Harbhajan não pensa que ele teria a chance de abrir uma partida ou jogar na posição nº 3 ou 4.

“Eu pensei que Yashasvi se abriria, mas não sinto isso agora. Shubman Gill é um vice -rei, então ele vai tocar. E Yashasvi não refletirá sobre três ou quatro, porque Virat Kohli e Shreyas Iyer ocuparão esses lugares “, disse Harbhajan.