Temporada catastrófica do Manchester United, Everton derruba Tottenham + entrevista com Taylor Twellman | Os cooliganos

Christian Polanco e John Shin (GoodVibesJohn) analisam as dificuldades do Manchester United nesta temporada, incluindo outra derrota em Old Trafford, desta vez para Brighton. Eles também investigam o que o futuro reserva para Marcus Rashford no clube.

Também neste episódio de Os cooliganosChristian e Alexis Guerreros conversam com o locutor da MLS, Taylor Twellman, sobre a próxima temporada, deixando-o animado com o futuro da liga e com a Copa do Mundo FIFA de 2026, que acontecerá na América do Norte.

Mais tarde, Christian e John falam sobre a vitória do Everton por 3-2 sobre o Tottenham Hotspur, Sol Campbell enfrentando a rivalidade Tottenham-Arsenal em um novo comercial, e o Arsenal perdendo uma oportunidade de ouro para marcar pontos em seus últimos esforços para chegar ao Liverpool no topo. a mesa

(6:13) – A partida mais importante: Man U vs Brighton

(19:57) – E Marcus Rashford?

(26:50) – Taylor Twellman entra no show

(55:21) – Everton finalmente derrota o Tottenham em casa

(13:11:32) – Novo anúncio da Sol Campbell

(1:16:29) – Empate decepcionante do Arsenal

(Foto de Gareth Copley/Getty Images)

🖥️ Assista este episódio completo no YouTube

Confira o restante da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo