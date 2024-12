Temporada regular de League of Legends LEC Winter 2025: times, calendário e muito mais

LOL está de volta!

O Campeonato EMEA de League of Legends (LEC 2025) começará sua temporada regular de inverno de 2025 em 18 de janeiro de 2025, colocando os dez melhores times da Europa uns contra os outros em uma busca pela supremacia e por uma vaga na Primeira Posição de 2025.

Após grandes mudanças no elenco e novos talentos, os fãs estão ansiosos para ver como os novos times modificados se sairão na dinâmica da nova temporada. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Equipes alinhadas para a batalha

Todas as equipes fizeram alterações na escalação para a próxima temporada em League of Legends. Estas são as equipes que irão competir, juntamente com suas escalações anunciadas:

Fanático: Superior – Oscarinin, Selva – Razork, Médio – Humanóide, ADC – Irritante, Suporte – Mikyx

Superior – Oscarinin, Selva – Razork, Médio – Humanóide, ADC – Irritante, Suporte – Mikyx G2 eSports: Top – BrokenBlade, Jungle – SkewMond, Mid – Caps, ADC – Hans Sama, Suporte – Labrov

Top – BrokenBlade, Jungle – SkewMond, Mid – Caps, ADC – Hans Sama, Suporte – Labrov GIGANTE: (Lista a definir)

(Lista a definir) Corporação Karmine: Top – Canna, Jungle – TBD, Mid – TBD, ADC – Carzzy, Suporte – Targamas

Top – Canna, Jungle – TBD, Mid – TBD, ADC – Carzzy, Suporte – Targamas KOI: Topo – Adam, Jungle – Elyoya, Médio – Larssen, ADC – Reeker, Suporte – Alvaro

Topo – Adam, Jungle – Elyoya, Médio – Larssen, ADC – Reeker, Suporte – Alvaro Por conta própria: Superior – JNX, Jungle – Malrang, Médio – Larssen, ADC – Comp, Suporte – Trymbi

Superior – JNX, Jungle – Malrang, Médio – Larssen, ADC – Comp, Suporte – Trymbi Jogos SK: Top – Irrelevante, Jungle – Markoon, Mid – Sertuss, ADC – Exakick, Suporte – Doss

Top – Irrelevante, Jungle – Markoon, Mid – Sertuss, ADC – Exakick, Suporte – Doss Equipe BDS: Topo – Adam, Jungle – Sheo, Mid – Nuc, ADC – Crownie, Suporte – Labrov

Topo – Adam, Jungle – Sheo, Mid – Nuc, ADC – Crownie, Suporte – Labrov Hereges da equipe: Top – Wunder, Jungle – Jankos, Mid – Ruby, ADC – Flakked, Suporte – Mersa

Top – Wunder, Jungle – Jankos, Mid – Ruby, ADC – Flakked, Suporte – Mersa Vitalidade da equipe: Up – Photon, Jungle – Bo, Mid – Perkz, ADC – Neon, Suporte – Hylissang

A saída de Jojopyun de Cloud9 para MAD Lions (agora Team Heretics) é uma das jogadas mais notáveis ​​da temporada, junto com as mudanças de G2 para SkewMond e Labrov. Acredita-se que Fnatic, G2, Karmine Corp e KOI tenham escalações particularmente boas, com potencial para ameaçar o domínio das equipes do Leste.

Cronograma da temporada regular de inverno de 2025

A temporada vai de 18 de janeiro a 3 de fevereiro de 2025. Confira a programação da semana de abertura:

18 de janeiro de 2025: Equipe Hereges vs. Vitalidade da equipe vs. Equipe BDS GIANTX vs. KOI vs. Karmine Corp x G2 Esports

19 de janeiro de 2025: Equipe Hereges vs. SK Gaming Rogue vs. KOI vs. Karmine Corp. G2 Esports x Equipe BDS Fnatic vs. Vitalidade da Equipe

20 de janeiro de 2025: Equipe BDS vs. Equipe Hereges vs. KOI vs. Vitalidade da Equipe G2 x SK Gaming GIANTX x Karmine Corp



O cronograma permanece o mesmo pelas próximas duas semanas, com a temporada terminando em 3 de fevereiro de 2025. Apenas os oito melhores times chegarão aos playoffs.

Onde os fãs podem assistir à temporada regular de League of Legends LEC Winter 2025?

Todos os jogos da temporada regular do LEC Winter 2025 podem ser vistos ao vivo em:

YouTube: Canal LEC

Twitch: Canal LEC

Além disso, streamers proeminentes de League of Legends, como Caedrel e Ibai, organizarão festas de visualização, proporcionando aos fãs uma experiência de visualização única, completa com comentários e respostas ao vivo.

