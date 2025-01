Tendenze dell’ultima volta che l’Ohio State ha vinto il titolo nazionale nel 2015

Gli Ohio State Buckeyes sono tornati in cima al mondo del football universitario.

A dieci anni e otto giorni dall’ultimo campionato nazionale, l’Ohio State è tornato ai vertici dello sport lunedì sera con una vittoria per 34-23 su Notre Dame. Il quarterback Will Howard eccelleva per i Buckeyes, lanciando per 231 yard e due touchdown. Il running back dell’Ohio State Quinshon Judkins ha aggiunto 100 yard a terra e due punti lui stesso.

Molto è cambiato dall’ultima volta che l’Ohio State ha issato il trofeo del campionato nazionale il 12 gennaio 2015. Ecco come appariva il mondo l’ultima volta che i Buckeyes governavano il football universitario.

I Golden State Warriors hanno vinto il loro primo titolo in 40 anni

Guidati dall’MVP della lega Stephen Curry e dal compagno Splash Brother Klay Thompson, i Warriors hanno avuto un successo strepitoso nella prima stagione dell’allenatore Steve Kerr. Al momento della vittoria del campionato dell’Ohio State, i Warriors erano 29-5 con una vittoria sui Cleveland Cavaliers, il loro futuro avversario delle finali NBA.

In quelle finali i Cavaliers si portarono in vantaggio per 2-1. Tuttavia, in Gara 4, Andre Iguodala si è unito alla formazione titolare dei Golden State e i Warriors hanno dominato, vincendo le tre partite successive per il loro primo campionato dal 1975. Iguodala è stato nominato MVP delle finali dopo aver segnato una media di 16,3 punti nella serie.

È stato il primo di tre titoli in un arco di quattro anni per Curry, Thompson, Iguodala & Co.

Il campionato 2015 dei Golden State Warriors è stato il primo di tre in quattro anni. Timothy A. Clary/AFP tramite Getty Images

“Uptown Funk” è in cima alle classifiche

Tre settimane dopo l’inizio del 2015, “Uptown Funk” di Mark Ronson con Bruno Mars ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100.

“Uptown Funk” ha trascorso 14 settimane al numero 1 fino a metà aprile. Ha concluso gli anni 2010 come n. 1 della Billboard Hot 100 per il decennio.

‘American Sniper’ sta andando bene nei cinema

N. 1 al botteghino durante il fine settimana dopo che OSU si è portata a casa “American Sniper”, con Bradley Cooper nel ruolo del Navy SEAL Chris Kyle.

“American Sniper” ha goduto di quattro fine settimana ai vertici del botteghino in gennaio.

L’USWNT ritorna al Women’s Soccer Summit

Dopo aver alzato il trofeo in due delle prime tre edizioni della Coppa del Mondo femminile FIFA, la squadra nazionale femminile statunitense non è riuscita a vincere il titolo nel 2003, 2007 e 2011.

Tuttavia, nel 2015, l’USWNT è tornato alla gloria della Coppa del Mondo e ha fatto un percorso impressionante, subendo solo un gol nelle prime sei partite del torneo. La finale contro il Giappone, rivincita della finale del 2011, si trasformò in una disfatta perché una tripletta del vincitore del Pallone d’Oro Carli Lloyd aiutò gli Stati Uniti a vincere 5-2.

L’USWNT ha conquistato la Coppa del Mondo femminile nel luglio 2015 vincendo 5–2 sul Giappone nella finale del torneo. Andy Clark/AFP tramite Getty Images

Joe Burrow e Denzel Ward si stanno iscrivendo alla Ohio State

Né Burrow né Ward sono entrati come i giocatori più pubblicizzati nella classe di reclutamento 2015 dei Buckeyes – classificati rispettivamente al 12° e al 20° posto nella classe, secondo ESPN – ma entrambi sono diventati famosi al momento giusto.

Burrow ha trascorso tre stagioni come riserva e quarterback di riserva presso l’Ohio State prima di trasferirsi alla LSU, dove ha messo insieme un periodo di due anni che si è concluso con una stagione da 60 touchdown nel 2019, un titolo nazionale e l’Heisman Trophy. La scelta migliore nel Draft NFL 2020 è ora tra i migliori quarterback del campionato.

Ward trascorse tre anni a Columbus, di cui il terzo anno fu una prolifica campagna tutta americana. I Cleveland Browns lo premiarono per la sua impressionante stagione portandolo al n. 4 nel Draft NFL 2018. Ha vinto il suo quarto Pro Bowl con la squadra in questa stagione.