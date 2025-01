Tenerlo in famiglia: perché Deion Sanders, Jerry Jones e i Cowboys hanno senso

RJ Giovane Analista di calcio del FOX Sports National College

Forse nessun proprietario della NFL capisce il valore di “mantenere tutta la famiglia” meglio di Jerry Jones, che ha avuto modo di dirlo nell’episodio 9 dello show televisivo di successo “Landman” In un cameo accanto a Jon Hamm e Billy Bob Thorton, Jones ha preso cinque minuti per trasmettere il messaggio, che può provenire solo da un luogo reale, genuino e autentico.

Presentandosi, un gatto selvatico che scavava buche nel terreno e faceva fortuna, Jones raccontò la vera storia di sua figlia Charlotte, che lasciò l’Arkansas per frequentare Stanford. Non poteva sopportare di stare così lontana da lui per così tanto tempo, quindi se ne andò e si trasferì a Palo Alto, in California, per stargli vicino. L’unico modo per fare una mossa del genere era se potesse allenarsi anche lì. Così ha fatto. Trovò un terreno vicino a Brentwood, in California.

“Ho comprato 25 lotti come se stessi costruendo 25 case, tranne che ho perforato quattro pozzi di gas”, ha detto Jones. “E quei quattro pozzi di gas in 18 mesi mi hanno pagato abbastanza soldi per comprare i Dallas Cowboys. Prestare attenzione ai miei figli mi ha portato a partecipare alla passione della mia vita. E nel frattempo, tutto quello che cercavo di fare era passare del tempo con mia figlia .”

Deion Sanders ha sempre cercato di uscire con i suoi figli, il che lo ha portato ad appassionarsi all’allenatore di calcio.

Non importa che Sanders abbia giocato per i Cowboys per cinque anni, abbia guidato la squadra al Super Bowl ed è stato un All-Pro a Dallas. Non importa che la sua casa per sempre, il Country Prime Ranch di 5.000 acri, sia a Canton, in Texas. Non importa che i residenti del Texas non paghino alcuna imposta statale sul reddito.

Nessun allenatore in America capisce meglio perché Jones impiega tutti e tre i suoi figli in posizioni di alto profilo con i Dallas Cowboys. Nessun proprietario capisce meglio perché Deion Sanders ha dovuto far giocare suo figlio per la squadra che allenava.

Non solo Prime non è riuscito ad allenare i ragazzi, ma non ha mai allenato una sola stagione di calcio senza il figlio più giovane, Shedeur Sanders – che potrebbe essere il primo QB nel prossimo Draft NFL 2025 – nella sua squadra. Shedeur ha giocato da titolare 47 partite universitarie come quarterback come capo allenatore di Deion. In quelle partite, Prime e Shedeur sono 33-14: sette di quelle sconfitte sono arrivate nell’anno 1 in Colorado messe insieme.

Abbinare un nuovo allenatore al quarterback che desidera non è un concetto nuovo nella NFL. Gli Arizona Cardinals hanno fatto proprio questo quando hanno scelto Kliff Kingsbury, che ha reso Kyler Murray, il ragazzo che volevano, la scelta numero 1 nel Draft NFL 2019.

Anche se l’estensione quadriennale di 240 milioni di dollari di Dak Prescott scade questa stagione e la sua clausola di non scambio rimane in vigore, non ho dubbi sul fatto che se Jones vuole vedere i Cowboys abbandonare Prescott, ciò accadrà. I capologi pagati infuriano. Gli analisti crollano e la radio sportiva di Dallas ne parla per centinaia di ore. Prescott e il suo grosso contratto non sono un problema per qualcuno con i soldi di Jones.

Nel frattempo, Shedeur lascia il Colorado con tutti i principali record di passaggio nella storia del programma. È anche considerato uno dei giocatori più popolari di questo sport.

E non c’è dubbio che Shedeur vorrebbe continuare a giocare per suo padre.

Nel 2021 e nel 2022, Deion Sanders è entrato e uscito costantemente dall’ospedale, richiedendo otto interventi chirurgici durante quel periodo per rimuovere coaguli di sangue che avrebbero potuto rivelarsi fatali. Shedeur si è posto l’obiettivo di visitare suo padre ogni giorno durante la stagione 2021, e durante quel periodo il suo gioco in campo ha sofferto. Deion ha saltato diverse partite nella prima carriera di suo figlio come capo allenatore e Shedeur ha sentito l’assenza di suo padre.

“Shedeur è venuto da me e mi ha detto: ‘Papà, ho bisogno di te'”, ha ricordato Sanders. “Devi capire che non aveva mai giocato senza di me in vita sua, tranne quelli”.

Dopo aver visto la recitazione sofferente di suo figlio, Deion acconsentì. Ha perso 30 chili in ospedale. Ma mantenne la sua parola, fragile e debole. Ha visto Shedeur lanciare il passaggio da touchdown vincente, suo figlio e la sicurezza Shilo Sanders fare un intercetto e i suoi Jackson State Tigers battere i Southern Jaguars 21-17.

“Ho detto: ‘Dio, guardati'”, ha detto Deion a Shannon Sharpe nel podcast “Club Shay Shay” “(Avevi) 21 punti sul tabellone quando Shedeur ha avuto l’assist vincente e Shilo ha avuto la partita-. furto vincente.”

Deion ha realizzato 21, il numero che indossava nella NFL e reso famoso con i Dallas Cowboys, parte della sua immagine tanto quanto il suo soprannome “Coach Prime”. Se il segnale è lì, Deion Sanders lo noterà.

È l’unico allenatore che è riuscito ad apparire in “Late Night with Seth Meyers”, “CBS This Morning”, il talk show di Tubi – “We Got Time Today” – e una serie di documentari su Prime Video. È stato quest’ultimo che lo ha portato ad apparire in “Good Morning America” ​​della ABC, dove ha risposto se avrebbe intrapreso un lavoro da capo allenatore nella NFL.

“L’unico modo che potrei prendere in considerazione (allenare nella NFL) è allenare i miei figli”, ha detto Deion l’8 gennaio.

Entro il 13 gennaio, Jones aveva licenziato l’allenatore Mike McCarthy e chiamato l’unico uomo in Texas che poteva essere più grande di Jones. Jordan Schultz di FOX Sports ha dato la notizia.

Lunedì sera, i membri dei media e gli artisti erano inondati di notizie che sembravano sciocche alla maggior parte delle persone che non avevano prestato molta attenzione all’ascesa di Prime tra i ranghi degli allenatori. Sono le stesse persone che dicono che il vincitore dell’Heisman Trophy di quest’anno Travis Hunter, un talento mai visto prima nello sport, non può giocare in entrambe le direzioni nella NFL. Dimenticano che Hunter ha giocato per l’unico ragazzo a farlo nella moderna NFL e l’unico ragazzo che sa cosa ci vuole fisicamente.

Deion ha detto che pensa a Hunter come al suo quarto figlio, il che significa che Jones dovrebbe trovare un modo per aggiungere Shilo e Hunter al roster dei Dallas Cowboys oltre a Shedeur. Anche se non ci sono dubbi su quando e dove Shedeur e Hunter verranno arruolati – al primo turno – alcuni sono ancora preoccupati per il posto di Shilo nella NFL.

È una sicurezza sottodimensionata che ha effettuato 137 contrasti, forzato cinque fumble e avuto un intercetto in due stagioni con il Colorado. Il suo tetto è paragonabile favorevolmente a quello di Bob Sanders quando era un box safety e due volte All-Pro per gli Indianapolis Colts.

Anche se Bronny James potrebbe non essere disponibile per giocare nella NBA, Shilo può e dovrebbe essere nel roster di 53 uomini della NFL. Non ho dubbi che Jones farebbe a Deion la stessa concessione che i Los Angeles Lakers hanno fatto a LeBron James, anche se volesse rendere il suo partner di podcast un coordinatore offensivo o capo allenatore come James ha fatto con JJ Redick.

Le stelle governano e le stelle creano le proprie regole. Deion Sanders è nella breve lista degli allenatori più famosi del Nord America, probabilmente migliore del manager dei Los Angeles Dodgers Dave Roberts, dell’allenatore dei Golden State Warriors Steve Kerr e dell’allenatore dell’Ohio State Ryan Day. In effetti, l’unico allenatore che potrebbe essere più popolare di Prime in questo momento è il capo allenatore dei Kansas Chiefs Andy Reid, e questa non è una cosa sicura.

Sapendo cosa stiamo facendo con Jones, non dovremmo dubitare che abbia sia il potere che i soldi per portare Sanders ai Cowboys – e sì, questo include pagargli 8 milioni di dollari. acquistare per tenerlo al sicuro. Potrebbe qualcosa che non sia rendere Prime l’allenatore più pagato nel football universitario, insieme a un’estensione, mantenerlo a Boulder se Jones decidesse di spingerlo?

Pagare a Prime più del doppio del suo attuale stipendio annuale – 5,7 milioni di dollari – potrebbe non ridurlo, dato che l’allenatore dell’USC Lincoln Riley, l’allenatore della Florida State Mike Norvell e l’allenatore dell’Alabama Kalen DeBoer guadagnano ciascuno più di 10 milioni di dollari all’anno. Gli Stati Uniti oggi .

Pagare a Prime lo stesso importo all’allenatore della Georgia Kirby Smart, che guadagna più di 13 milioni di dollari all’anno, o all’allenatore di Clemson Dabo Swinney, che guadagna più di 11 milioni di dollari all’anno, potrebbe far battere ciglio all’ottone di Boulder, ma è un destino molto migliore che andare tornare all’oblio dov’era il football del Colorado prima dell’arrivo di Prime.

L’identità del Colorado è legata a Deion Sanders, non viceversa. Sappiamo cosa accadrà al football del Colorado se se ne andrà, e lo sanno anche loro. Quindi preparati a far emergere di nuovo il tuo nome dal nulla, Colorado.

Adesso di’ la verità e svergogna il Diavolo. Sapevi benissimo che Deion Sanders era pronto per allenare i Dallas Cowboys. Lo sapevi perché Sanders è stato questo da sempre. Lo sapevi dal momento in cui Sanders si è alzato dalla sedia durante l’allenamento di calcio giovanile per l’ottava volta per correggere al volo l’allenatore. Sapevi dal momento in cui guardava da vicino quanto amava la sua famiglia, conosceva il calcio e poteva trasmettere il significato che questo sarebbe sempre stato vero.

Hai già fatto pace con esso. Se ciò accade, indosserai un cappello da cowboy, ti siederai sulla sedia e accenderai FOX nella finestra della domenica pomeriggio e guarderai Deion Sanders guidare Dallas verso la stagione più convincente che l’organizzazione abbia visto dal 1996.

E tu ne sorridi.

RJ Young è uno scrittore e analista di football universitario nazionale per FOX Sports e conduttore del podcast “The Number One College Football Show”. Seguitelo a @RJ_Young .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .