Tennessee Domina Florida: Vols Vol

O número 8 do Tennessee vingou seu Doub contra a Flórida em janeiro com uma exposição defensiva dominante contra a história da escola e a primeira desde que ele derrotou o número 1 do Alabama em 15 de fevereiro de 2023. A vitória dos Vols chegou com apenas sete bolsistas Disponível com o segundo líder do artilheiro Zakai Zeigler e o principal busca de Igor Milicic Jr., Ambos os lados devido a lesões e doenças, respectivamente.

A Flórida lhe deu ao Tennessee sua primeira derrota da temporada em 7 de janeiro em Gainesville de uma maneira impressionante, 73-43, depois que o Tennessee abriu sua temporada de 14-0. O jogo de vingança do Tennessee foi possivelmente mais impressionante, pois manteve a Flórida, número 7 em pontos por jogo e número 3 em eficiência ajustada na ofensiva, com a menor quantidade de pontos em um jogo desde 10 de fevereiro de 1990, quando ele marcou apenas 40 pontos em uma derrota na estrada para Georgetown, e com sua menor meta de campo (24,5%) em um jogo registrado exclusivo, de acordo com dados de referência da CBB, que remontam a 1938-39.

O Tennessee encontrou dirigindo com perdas em três de seus últimos quatro jogos e as equipes com dificuldades vs. Classificado nas cinco primeiras pesquisas da AP. Rapó um skate de dois jogos para os Vols e uma série perdida de quatro jogos em frente às equipes classificadas entre as cinco primeiras para começar.

A ofensiva de alta octanagem da Flórida, dirigida por Walter Clayton Jr., terminou o dia atirando 13 de 53 do piso e 4 de 27 da faixa de 3 pontos. Clayton, que levou vários derramamentos duros no jogo e parecia estar lutando contra uma lesão no tornozelo, liderou a equipe em marcar com 10 pontos, mas perdeu 10 de suas 13 tentativas de gol no dia.

A ofensiva do Tennessee não dominou, mas fez mais do que suficiente para fugir com Chaz Lanier liderando todos os artilheiros com 19 pontos e Jordan Gainey acrescentou 16 pontos. A grande partida de Lanier incluiu cinco 3, dois a menos do que combinar um único jogo na temporada com Gainey (1 de 5) fazendo os únicos 3 do dia.

Com a vitória, o Tennessee continua sendo apenas três jogos de liderança de Auburn na SEC enquanto pressiona os jogos da Florida 2.5 Tigers. Isso coloca oito equipes na SEC em três jogos ou mais perto de Auburn para a liderança da conferência com o ponto médio da conferência da temporada regular que está se aproximando rapidamente.