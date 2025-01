Tennessee Tech Golden Eagles x SE Missouri State Redhawks: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

SE Missouri State e Tennessee Tech apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. SE Missouri State tem um pouco de proteção, pois atualmente lidera o Tennessee Tech 47-26.

Se o SE Missouri State continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 10-9 em pouco tempo. Por outro lado, Tennessee Tech terá que se contentar com um recorde de 9-9, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

SE Missouri State Redhawks @ Tennessee Tech Golden Eagles

Registros atuais: SE Missouri State 9-9, Tennessee Tech 9-8

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Tennessee Tech volta para casa. Eles e os Redhawks do SE Missouri State se encontrarão em uma batalha no Vale de Ohio às 20h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira na Hooper Eblen Arena. Espera-se que os Golden Eagles vençam (mas não por muito), então é melhor que eles tragam seu melhor jogo para este jogo.

Tennessee Tech provavelmente entra na disputa com rancor, considerando que SIUE acabou de encerrar a seqüência de cinco vitórias consecutivas do time no sábado. Eles caíram por 67-59 para os Cougars. Os Golden Eagles não tiveram muita sorte contra os Cougars recentemente, já que o time ficou aquém das duas últimas vezes que se enfrentaram.

Tennessee Tech teve problemas para trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas cinco assistências. Esse é o menor número de assistências que eles postaram desde novembro de 2023.

Enquanto isso, SE Missouri State não teve o suficiente para vencer Little Rock na terça-feira e caiu por 73-71. Os Redhawks já ganharam um ‘L’ em jogos consecutivos.

A derrota do Tennessee Tech reduziu seu recorde para 9-8. Quanto ao SE Missouri State, a derrota caiu para 9-9.

O Tennessee Tech sofreu uma derrota sombria por 88-69 para o SE Missouri State em seu confronto anterior em fevereiro de 2024. O jogo terminou essencialmente no intervalo, momento em que o Tennessee Tech estava perdendo por 49-28.

Chance

Tennessee Tech é um favorito de 2,5 pontos contra SE Missouri State, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Golden Eagles como favoritos de 2 pontos.

O acima/abaixo é de 144,5 pontos.

História da série

Tennessee Tech venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra SE Missouri State.