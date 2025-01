Tennessee Tech Golden Eagles x SE Missouri State Redhawks: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

SE Missouri State Redhawks @ Tennessee Tech Golden Eagles

Registros atuais: SE Missouri State 9-9, Tennessee Tech 9-8

O que saber

Depois de dois jogos fora de casa, Tennessee Tech volta para casa. Eles e os Redhawks do SE Missouri State se encontrarão em uma batalha no Vale de Ohio às 20h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira na Hooper Eblen Arena. Como ambas as equipes sofreram uma derrota no último jogo, ambas têm um pouco mais de motivação para esta partida.

Tennessee Tech provavelmente entrará no jogo com rancor, considerando que SIUE acabou de encerrar a seqüência de cinco vitórias consecutivas do time no sábado. Eles caíram por 67-59 para os Cougars. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para os Golden Eagles em seus confrontos com os Cougars: eles já perderam três consecutivas.

Tennessee Tech teve problemas para trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas cinco assistências. Esse é o menor número de assistências que eles postaram desde novembro de 2023.

Enquanto isso, o spread de pontos pode ter favorecido o sudeste do estado de Missouri na terça-feira, mas o resultado final não. Eles ficaram um pouco abaixo de Little Rock por uma pontuação de 73-71. Os Redhawks já ganharam um ‘L’ em jogos consecutivos.

A derrota do Tennessee Tech reduziu seu recorde para 9-8. Quanto ao SE Missouri State, a derrota caiu para 9-9.

O Tennessee Tech sofreu uma derrota sombria por 88-69 para o SE Missouri State em seu confronto anterior em fevereiro de 2024. O jogo terminou essencialmente no intervalo, momento em que o Tennessee Tech estava perdendo por 49-28.

História da série

Tennessee Tech venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra SE Missouri State.