Tennessee vs. Odiosos da Flórida, Previsão: 2025 seleções de basquete universitário, 1 de fevereiro As melhores apostas do modelo comprovado

O Tennessee número 8 (17-4, 4-4 segundos) se vingará quando receber o Florida Gators No. 5 (18-2, 5-2) na tarde de sábado. A Flórida lhe deu ao Tennessee sua primeira derrota da temporada em 7 de janeiro em Gainesville, já que o Gators conquistou uma vitória por 73 a 43 como favoritos de 3 pontos. Eles venceram quatro de seus cinco jogos desde então, incluindo uma vitória de 89 a 59 sobre a Geórgia no último sábado. O Tennessee perdeu três de seus últimos quatro jogos e vem de derrotas consecutivas pela primeira vez nesta temporada, caindo para o número 1 de Auburn e o número 12 do Kentucky.

A Tip-Off está programada para o meio-dia ET no sábado na Thompson-Boling Arena. O Tennessee é favorecido por 4 pontos nas últimas chances do Tennessee vs. A Flórida, enquanto o acima/abaixo é de 142,5 pontos, por consenso da Sportsline. Antes de entrar em qualquer seleção da Flórida vs. Tennessee, Você vai querer ver as previsões de basquete da NCAA do modelo na Sportsline.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 13 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 202-142 (+2468) em todos os times de basquete universitários mais qualificados que datam de 2023. Qualquer pessoa que siga casas de apostas e em aplicações de apostas poderia ter visto ótimo retorna.

O modelo fez sua visão em Tennessee-Florida. Existem vários aqui Linhas de apostas de basquete universitário Para o jogo:

Tennessee vs. Florida Spred: Tennessee -4

Tennessee vs. Flórida sobre/Under: 142,5 pontos

Tennessee vs. Florida Money Line: Tennessee: -182, Flórida: +151

Por que o Tennessee pode cobrir

O Tennessee sofreu sua primeira derrota da temporada contra a Flórida no início de janeiro, o que o torna um lugar de vingança para os Vols. Eles também estão desesperados para retornar à pista depois de perder para o Kentucky na terça -feira, o que ocorreu apenas três dias depois que os Vols cobriram a propagação em uma derrota na estrada no número 1 de Auburn. Igor Milicic Jr. foi um ponto brilhante para o Tennessee contra os Wildcats, terminando com 19 pontos e nove rebotes.

Milicic é o quarto líder da equipe (10,4 ppg) e lidera a equipe em rebotes (8.1). O guarda de Chaz Lanier lidera o Tennessee com 17,8 pontos por jogo, enquanto o guarda sênior Zakai Zeigler tem uma média de 12,3 pontos e um máximo de 7,4 assistências. Zeigler está lidando com uma lesão no joelho e é questionável para este jogo. Os Vols cobriram o spread em 13 de seus últimos 20 jogos e venceram sete casas consecutivas contra a Flórida. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que a Flórida pode cobrir

A Flórida liderou por até 36 pontos e manteve o Tennessee apenas 21,4% dos chutes na primeira reunião entre essas equipes. Os Vols vêm de outro desempenho aproximado de tiro, demolindo 11 de 45 tentativas do intervalo de 3 pontos contra o Kentucky. Enquanto isso, a Flórida é fresca depois de não ter que jogar no meio da semana.

Os Gators esmagaram a Geórgia em uma final de 89-59 no último sábado, desde que Walter Clayton Jr. marcou 17 pontos e teve cinco assaltos. Alijah Martin fez 17 pontos e quatro assaltos, enquanto três outros Gators quebraram a pontuação de dois dígitos. A Flórida cobriu o spread em 12 de seus últimos 15 jogos e está 6-1 ATS nos últimos sete jogos no sábado. Veja o que a equipe escolhe aqui.

