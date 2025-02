Terrence Shannon para de cair camisas incríveis de cabeça para baixo após a cerimônia de aposentadoria de Illinois Jersey.

Terrence Shannon está aproveitando ao máximo o erro de Illinois.

A ex -estrela de Illini, que teve sua cerimônia de aposentadoria de camisa falhou no fim de semana passado, lançou uma nova camisa incrível que causou a luz do incidente. Toda a renda da camisa, que apresenta a camiseta T de cabeça para baixo, beneficiará um clube de Champaign, Illinois, Boys and Girls.

Illinois retirou a camisa de Shannon no State Farm Center na noite de sábado na metade de sua derrota por 79-65 contra o estado de Michigan. Mas quando a escola revelou a camisa e começou a levantá -lo para as vigas, todos os que compareceram coletivamente notaram que algo era muito ruim.

A camisa era completamente o contrário.

O diretor do Atlético de Illinois, Josh Whitman, pediu desculpas a Shannon e outros após o jogo e foi responsável por erros. Ele disse que eles consertaram a bandeira para que Shannon e sua família também pudessem tirar uma foto na frente dela.

“Obviamente, um momento realmente infeliz, “Whitman disse”. mãe. Queremos ter certeza de que pedimos desculpas aos nossos fãs e todos os que estavam animados por fazer parte dessa experiência hoje à noite.

Embora seja um erro ridículo, Shannon não parece muito irritante para todo o assunto agora, alguns dias são eliminados.

Shannon passou duas temporadas em Illinois, onde se transferiu depois de começar na Texas Tech. Ele também levou Illinois aos oito Elfht naquela temporada, que foi seu mais profundo torneio da NCAA desde que chegaram ao jogo do campeonato em 2005.

Shannon perdeu brevemente o tempo durante sua última temporada, depois de ser suspenso e acusado de agressão sexual após um incidente no Kansas. Shannon foi finalmente reinstalado e não culpado.

Shannon está atualmente em sua primeira temporada com o Minnesota Timberwolves, que o selecionou com a seleção geral nº 27 no draft. Ele teve uma média de 3,1 pontos e teve uma média de oito minutos de jogo em 16 jogos durante sua campanha de estreante. Os Timberwolves, que ficam de 31 a 25 no ano, retornarão do The Stars Holidays na sexta-feira contra o Houston Rockets.