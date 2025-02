Terry Bradshaw annuncia quando si ritira dalla trasmissione

La presenza iconica di Terry Bradshaw nelle trasmissioni di calcio continuerà quando si unisce a “Fox NFL Sunday” per la copertura del Super Bowl LIX.

La leggenda di 76 anni, che ha risolto gli schermi dal debutto dello spettacolo del 1994, sarà nel suo elemento di New Orleans.

Mentre Kansas City Chiefs insegue uno storico terzo campionato di fila contro Philadelphia Eagles, gli spettatori non possono fare a meno di chiedersi se la pensione sia all’orizzonte di una delle personalità più amate del calcio.

Questi pensieri possono prendere un posto posteriore per ora.

Bradshaw ha confermato il suo ritorno nella stagione 2025, anche se ha discusso apertamente della possibile fine della sua carriera televisiva.

L’ex quarterback ha dichiarato di avere circa due anni fa prima di offrire addio allo studio, sperando di coprire un Super Bowl più con Fox, un obiettivo ambizioso, anche per sua stessa ammissione.

“Ho detto a mia moglie prima di lasciare la stanza qualche tempo fa, mi sono seduto lì, ho detto: ‘Ho due anni fa su Fox.’ Ho 76 anni. È il gioco di un giovane. Lo capisco “, ha detto Bradshaw via Express US Sports. “Tutti vogliono il nuovo. … Ho detto che se riusciamo a raggiungere il prossimo Super Bowl, avrò 80 anni. Penso che sia ora. “

Mentre alcune persone possono essere pronte a ritirarsi, per altri, questa decisione non è così facile 💯. Terry Bradshaw facci sapere per quanto tempo sarà in trasmissione 🏈#Superbowlix @Nflonfox pic.twitter.com/3b6veiju3x

– Express US Sports (@Expressussport) 6 febbraio 2025