Terzo turno di FA Cup: Everton-Peterborough si gioca in mezzo alla neve

Il terzo turno della FA Cup dell’Everton contro il Peterborough giovedì si svolgerà nonostante le condizioni ghiacciate nel Merseyside.

Lo scontro dell’Everton con la squadra della League One al Goodison Park era incerto dopo giorni di condizioni meteorologiche avverse nella regione, con un avviso giallo per neve e ghiaccio ancora in vigore.

Tuttavia, giovedì pomeriggio alle 13:00 GMT (8:00 ET) si è tenuto un incontro che ha stabilito che il gioco poteva continuare in sicurezza.

Un portavoce dell’Everton ha dichiarato in un comunicato: “Questo pomeriggio si è tenuta una riunione sulla sicurezza per valutare le condizioni meteorologiche e di viaggio per i tifosi presenti alla partita, che ha confermato che la partita può svolgersi.

“Lo staff dell’Everton e una squadra dello Streetscene Services del Liverpool City Council hanno trattato le strade e i marciapiedi intorno allo stadio da questa mattina per garantire che siano il più sicuri possibile per i tifosi che accedono allo stadio.

“Si consiglia a tutti coloro che visitano Goodison Park di prepararsi al freddo, di fare attenzione e di concedere il tempo extra che potrebbe essere necessario quando si viaggia per assistere alla partita, compreso di essere a conoscenza di eventuali avvisi e avvisi meteorologici che potrebbero essere in vigore nelle aree in cui viaggiano i tifosi. da.”